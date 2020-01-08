Lammers'a göre Mercedes, F1'den ayrılacak

Mercedes'in Formula 1'le yaptığı anlaşma 2020 sonunda bitiyor ve henüz fabrika takımını sporda tutup tutmayacakları belli değil.

McLaren'la yaptıkları motor anlaşmasının, ayrılık yolunda atılmış ilk adım olduğu düşünülüyor.

Geçtiğimiz günlerde Mercedes'in F1 patronu Toto Wolff, henüz bir karar almadıklarını doğrulamıştı ancak devam etmek için gereken her şeye sahip olduklarını dile getirmişti.

Hollanda GP'nin patronu ve eski F1 pilotu Jan Lammers, Mercedes'in Formula 1'den ayrılacağını düşünmüyor.

Lammers, "Uzun vadede ne yapacakları biraz belirsiz görünüyor."

"Yani onların 'her şey harikaydı, ama artık başka bir şey yapmanın vakti geldi' demesinin düşünülemez bir şey olduğunu düşünmüyorum."

"Çok büyük bir dominasyon yakaladılar ama bence daha fazla dominasyon şansları istatistiksel olarak çok düşük."

"Hâlâ etkileyici bir iş yapıyorlar ve bu durum takdiri hak ediyor. Ama belki de Mercedes'in zirve noktasına ulaştığını söyleyebiliriz." dedi.

Lammers'a göre 2020'nin favorisi Red Bull-Honda.

"Honda'nın daha fazlasını yapması gerekiyor ve bunu zaten yapıyorlar."

"Verstappen sözleşme imzaladı ancak bunu boş yere yapmadı. Teknik ve sportif güvene dayalı olarak anlaşma imzaladı. Yeni anlaşma ile Max'in Honda ile Red Bull'a ne kadar güvendiğini gösteriyor."