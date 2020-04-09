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Formula 1 / Son dakika

Lammers: "Zandvoort'taki F1 yarışının seyircisiz yapılması 'düşünülemez'"

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Lammers: "Zandvoort'taki F1 yarışının seyircisiz yapılması 'düşünülemez'"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Erwin Jaeggi
Çeviren: Efe Kahya, Editör
9 Nis 2020 17:02

Hollanda Grand Prix'si direktörü Jan Lammers'e göre yarışın seyircisiz yapılma ihtimali bulunmamakta ve organizatörler, taraftarlar olmayacaksa yarışın 2021'ye ertelenmesini tercih ediyor.

Formula 1'in 1985'ten sonra ilk defa Hollanda'ya geri gelmesi planlanıyordu, ancak pek çok motor sporları organizasyonu gibi Hollanda GP de koronavirüs pandemisi sebebiyle ertelendi. An itibariyle 2020 Formula 1 sezonunun Fransa Grand Prix'si ile başlaması planlanıyor. 

F1 motor sporları direktörü Ross Brawn, yarışların seyircisiz yapılma kuralı ile beraber, 2020'de 19 grand prix yapılabileceğini öne sürdü. Bahreyn Grand Prix'sinin takvimden çekilmeden önce seyirci olmadan koşulması planlanmıştı.

Ancak tüm organizatörler, yarışın herhangi bir taraftarı olmadan yapılması fikrine sıcak bakmıyor. Hollanda Grand Prix'si direktörü Jan Lammers, bu fikrin Zandvoort tarafından dikkate alınmadığını söyledi. 

Motorsport.com'a konuşan Lammers, "Taraftarsız yapılacak bir yarış bizim için düşünülemez bir senaryo.” dedi ve ekledi: “Eğer bir yarışınız varsa bundan ödün vermemelisiniz. Bunu bir kutlamaya çevirmelisiniz"

“Bizim yapacağımız kutlama, 35 yıl sonra Formula 1'in geri dönüşüyle ​​ilgili. Bu, herkesle beraber kutlamak istediğiniz, harika bir parti olmalı.”

Lammers, Formula 1 tarafından resmi bir talep yapıldığı takdirde Zandvoort'un bakış açısını yeniden gözden geçirmesi gerekeceğini kabul etti, ancak şu ana kadar böyle bir teklifin henüz yapılmadığını söyledi:

“Bu soru bize sorulursa, bunu ciddi şekilde düşüneceğiz. Taraftarların olmadığı bir yarış, bize bu soru sorulana kadar düşünmek istemediğimiz bir opsiyon. Neyse ki böyle bir durum gerçekleşmedi. Ancak bizim gördüğümüz kadarıyla böyle bir şey mümkün değil."

“FIA ve FOM'un inanılmaz bir durumla karşı karşıya olduklarını unutamayız. Mümkün olduğu kadar tasarruf etmeye çalışıyorlar; takımlar, destekleyiciler, sponsorlar... Hepsi onlardan bekleyebileceğiniz şeyleri yapıyorlar, tüm senaryoları düşünüyorlar. Bu iyi bir şey."

“Yakında yarış ile ilgili yeşil bir ışık alacağımızı ve kısa sürede tekrardan yarışı yapabileceğimizi ümit ediyoruz. Çünkü bu haber, virüsün biraz da olsa kontrol altında olduğu anlamına gelir, ki bu da bizim için en önemli şey."

Yeni Zandvoort pist düzenini Max Verstappen'in araç üstü kamerasından izleyin

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Filip Cleeren

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