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Formula 1 / Hollanda GP / Son dakika

Lammers: "Zandvoort'la ilgili henüz yeni bir haber yok"

Biletler
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Lammers: "Zandvoort'la ilgili henüz yeni bir haber yok"
Ekleyen:
, Writer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
19 Mar 2020 13:54

Zandvoort ve Hollanda Grand Prix'si, FIA ve Formula 1'den F1 yarışının olası ertelemesi hakkında resmi olarak herhangi bir yanıt almadı.

Avustralya Grand Prix'sini son dakikada iptal ettikten sonra Formula 1 organizasyonu, önümüzdeki aylar için ilave önlemler aldığını açıkladı.

Coronavirüs nedeniyle, Bahreyn ve Vietnam'daki yarışlar planlanan tarihlerde gerçekleştirilemeyecek. Aynı basın bülteninde Formula 1'in Mayıs sonuna kadar yarış yapmayacağı da yer alıyordu. Bu, mantıken sırasıyla 3 ve 10 Mayıs tarihlerinde yapılacak Zandvoort ile Barselona'daki yarışların da iptali anlamına geliyor.

Bu nedenle yarışın alternatif bir tarihte yapılması bekleniyor, ancak resmi olarak Zandvoort'a bu konuda resmi bir yazı gelmedi.

Motorsport.com'a konuşan Zandvoort'un sportif direktörü Jan Lammers, "Henüz yarışın 3 Mayıs'ta gerçekleşmeyeceği konusunda resmi bir haber almadık. F1 ve FIA ​​henüz 3 Mayıs'taki yarışımızı iptal etmedi. Elbette yarış ertelenirse sürpriz olmaz, ama hiçbir şey söylemeden önce biraz bekliyoruz.”

"Daha fazla netliğe ihtiyacımız var. Her türlü senaryoyu kamuya açıklamak mantıklı değil. İlk olarak Formula 1 ve FIA'dan netlik bekliyoruz."

“Şu anda virüs durumu ve halk sağlığı çok önemli. Ayrıca tribünlerde yüz binlerce insanın birbirine yakın olmasını istemiyoruz. ”

"Birkaç ay önce gerçekten Mayıs ayında doğal olarak yarışmak istiyorduk. Ancak bugün, olanlardan sonra seyirciyi böyle bir duruma sokmak isteyip istemediğimizi kendimize sormalıyız. Zandvoort için yine olumluyum. Sadece şimdi, aslında tüm dünya gibi, yapacak başka şeylerimiz var. Dünyadaki herkes bununla baş etmeye çalışıyor."

"Yeniden yapılması planlanan yarışlar listesinde öncelikli olduğumuzu biliyorum ama yine de henüz resmi bir mesaj yok. Bu yüzden bir şeyler söylemeden önce durumu anlamamız gerekiyor. Ayrıca taraftarların bunu anlamasını ve coşkuyu korumasını umuyorum. Her durumda, bilet sahiplerinin endişelenmesine gerek yok, biletler geçerli kalacak."

"Unutmamalıyız ki, dünya sağlığı tehdit altında, bu kesinlikle çok önemli. Elbette tuhaf bir durum. Bir yıl önce pisti zamanında hazırlayıp hazırlayamayacağımız soruldu. Her şeyi yaptık, her şeyi zamanında bitirdik, ancak şu ana kadar FIA'dan yarış hakkında herhangi bir bilgi alamadık."

"Muhtemelen takvim değişecek. Bekleyip görelim." dedi.

Yeni bir takvim oluşturmaya çalışan Formula 1, iki günlük yarış hafta sonu formatını kullanabileceğini söylemişti.

Lammers, "Görünüşe göre bunu düşünüyorlar, ancak bu en azından bizim için mümkün görünmüyor. Zandvoort cuma ve tüm günler tamamen dolacak. Bunu neredeyse hiçbir yerde bulamazsınız. Cuma günkü diğer yarışlarda neredeyse hiç seyirci yoksa, bence bu onlar için harika bir plan. Ancak bu senaryo Zandvoort için düşünülemez." dedi.

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Seri Formula 1
Etkinlik Hollanda GP Biletler
Editör Ronald Vording

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Paz 3 May
09:10
15:10
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