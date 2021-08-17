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Formula 1 Haberler

Lammers: "Verstappen şimdi gerçekten test ediliyor"

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Eski Formula 1 pilotu Jan Lammers, Max Verstappen'in şu anda bir testten geçtiğini ancak Hollandalı pilotun griddeki en iyi sürücü olduğunu düşündüğünü belirtti.

Lammers: "Verstappen şimdi gerçekten test ediliyor"

Bu sezon Verstappen ile Lewis Hamilton'ın arasında kıyasıya bir mücadele izliyoruz ve aynı şekilde iki pilotun takımları da Takımla Şampiyonası için büyük bir savaş içinde.

RacingNews365'e sezonun ilk yarısıyla ilgili konuşan Lammers, Red Bull hakkında şu ifadeleri kullandı: ''Bunu başarabilmelerine şaşırdım.''

''Bu kolay bir iş değil ve Honda'nın, Red Bull'la işbirliği içindeyken yaptıkları da etkileyici.''

Lammers geçmişte Verstappen hakkında oldukça övgüyle konuşmuştu. Ona göre griddeki en iyi sürücü ise Hollandalı pilot.

''Bence Max geçmişte defalarca neler yapabileceğini gösterdi. Geçtiğimiz aylarda aracın da bunu yapabileceğini gördük. Sonunda, bunu başarmak için bir aracı var.''

''Hamilton da çok iyi şeyler gösterdi. O ikisi neredeyse eş değer. Hem kuru zeminde hem de yağmurlu koşullarda. Eğer bir seçim yapmam gerekseydi, Max'ın daha iyi olduğunu söylerdim ancak Hamilton da çok iyi gidiyor.''

''Özellikle son yarışlar çok aşırıydı çünkü Max'ın kötü şansının üzerine, Hamilton'ın da şansı vardı. Bu da Verstappen'in büyük farkla sahip olduğu liderliğin tek seferde gitmesine neden oldu.''

''Bu sizi mental olarak teste tabii tutuyor ancak bence Max bunu yapmaya istekli. Fakat bu enerji isteyen bir şey ve bununla başa çıkmalısınız.''

Verstappen ve Hamilton'ın Silverstone'daki kazası da oldukça fazla fikir ayrılığına yol açtı ve bu Macaristan Grand Prix'si hafta sonunda da devam etti.

Lammers, ''Basın konferansında Max'ın bıkkın olduğunu gördünüz. Bir gazeteci olarak kendinize sürekli bir şekilde aynı soruyu sorduğunuzu düşünün.'' dedi.

Eski F1 pilotu, Red Bull'un iki şampiyonada önde giderken iki yarış sonrasında geriye düşmesi hakkında da şu ifadeleri kullandı: ''Bence bu, sezonun devamında önemli bir ders olacak. Eğer birkaç yarış iyi gitseler de, liderliğin yine de ellerinden kaçabileceğini fark ettiler.''

''Red Bull bunu yaşasa da, Mercedes de bunu görüyor. Onlar da bu tecrübeden öğreneceklerdir.''

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