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Formula 1 / Son dakika

Lammers: “Verstappen pist üstünde gördüğüm en iyi pilot”

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Lammers: “Verstappen pist üstünde gördüğüm en iyi pilot”
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Eski Hollandalı F1 pilotu Jan Lammers, Max Verstappen’in gördüğü en iyi pilot olduğunu düşündüğünü, Lewis Hamilton'ın da ona yakın olduğunu söyledi.

Jan Lammers, iki Mercedes pilotuyla yarışabilen tek pilotun Max Verstappen olduğu Eifel GP hafta sonunu değerlendirdi. Lammers’a göre Verstappen çok iyi.

De Telegraaf’a konuşan Lammers, “Kağıt üstünde Bottas’ın Verstappen’e göre daha iyi sonuçları var, ama kanaatimce Verstappen pist üstünde gördüğüm en iyi pilot.” dedi.

Podyum ve puan durumuna göre evet, Bottas Verstappen’in önünde. Bottas şu ana kadar Verstappen'den 14 fazla podyuma sahip ve şu ana kadar 400 civarında fazla puan topladı. Önemli bir fark ise Verstappen’in Finlandiyalı pilottan çok daha kısa bir süredir F1’de olması ve buna rağmen Bottas ile galibiyet sayılarının aynı olması.

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Lammers şöyle devam etti: “Verstappen çok daha fazlasını yapabilir. İddialılık her zaman işe yaramaz ve cesaret her şey değildir. Kaçış alanına saplanan çok cesur adamlar da vardı. Max’taki saf yetenek. Herkesten bir tık daha fazlasını yapabiliyor. Tabii ki Hamilton da çok iyi duruyor.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Max Verstappen , Valtteri Bottas
Editör Memet Kağan Bilgili

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