Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Williams, Melbourne'de daha güçlü bir hafta sonu geçirmek istiyor Sonraki / Hamilton: "MotoGP, Formula 1'den daha zorlu"
Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Lammers: "Verstappen-Leclerc mücadelesi, spor için bir reklam niteliğinde"

Eski Formula 1 pilotu Jan Lammers, Charles Leclerc-Max Verstappen mücadelesinin "reklam niteliği taşıdığını" için büyük bir fırsat olduğunu, her iki pilotun da karşılıklı saygıyı koruduğunu söylüyor.

Ekleyen:
Lammers: "Verstappen-Leclerc mücadelesi, spor için bir reklam niteliğinde"
Haberi dinle

Bahreyn'de Max Verstappen'in arıza sonucu yarış dışı kalması, yarışın son turlarında yaşanabilecek bir liderlik mücadelesine engel olmuştu.

Sadece bir yarış sonra, Suudi Arabistan GP'sinde ise Formula 1 hayranları istediklerini aldılar.

Verstappen, yarış boyunca Charles Leclerc'e karşı sürekli hücum halindeydi. Ferrari sürücüsünün DRS'den en iyi şekilde yararlanıp yerini geri aldığı bir kaç geçiş denemesinden sonra sonunda iyi bir hamleyle yerini sağlamlaştırdı ve yalnızca yarım saniye farkla galibiyete uzandı.

İki yarışın ardından Verstappen-Leclerc ikilisi pilotlar şampiyonası için ana adaylar olarak karşımızda duruyorlar. Eski Formula 1 pilotu Jan Lammers, bu mücadelenin sporun kendini pazarlayabilmesi için mükemmel olduğunu düşünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Lammers, "Çok güzel bir yarıştı. İki pilotun mücadelesi sonrası Formula 1'in doğru yolda gittiğini gördüğümüz, ayrıca spor için de reklam niteliği taşıyan bir yarıştı." 

“Her ikisi de birbirlerine karşı dikkatli olmanın çok önemli olduğunun farkındalar, çok güzel bir denge yakaladılar."

"Max her zamanki gibi hücum modundaydı, fakat Ferrari pilotları da ona yeterince yer bıraktı. Tıpkı iyi bir yarıştan sonra birbirimizi yumrukladığımız eski günlerdeki gibi hissettiriyorlar." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, battle for the lead

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, battle for the lead

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lammers, Verstappen ve Leclerc arasındaki rekabetin geçtiğimiz sezonki Verstappen-Hamilton rekabetinden farklı olduğunun farkında.

Lammers, "Hem Charles hem de Max, özellikle de geçmişte gördüğümüz kadarıyla Charles, bir hata yaptıklarında dürüst ve şeffaf davranıyorlar. Charles hiçbir şekilde politikaya dalmayan bir pilot."

"Elbette, şampiyonanın bitimine üç yarış kala mücadele devam ediyor olursa birbirlerinin kafasını karıştıracak şeyler de söyleyebilirler, ancak şu anlık karşılıklı saygıyı koruyorlar ve bunu görmek güzel."

"Diğer bir yandan ise Hamilton'ın başkalarının kafasına girmek için herhangi bir açıklama yapmadığını görüyoruz. Şu an için başkalarını üzecek şeyler söylemesine gerek yok çünkü kafasında başka şeyler var.” dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Charles Leclerc, Ferrari, 2nd position, celebrate on the podium

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Charles Leclerc, Ferrari, 2nd position, celebrate on the podium

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

 

DRS kullanımı liderlik savaşını doğrudan etkileyen bir faktördü. Verstappen galibiyeti getiren geçişi yapmadan önce her iki pilot da start düzlüğüne ikinci girebilmek için uğraşıyorlardı. Lammers ise DRS'nin yakın bir zamanda kaldırılmasını umuyor.

"Umarım DRS zamanla kaldırılır -bu, sporun demokratikleşmesi için büyük bir adım olacak."

"Max yarışın ilk kısmında önden kaymadan muzdaripti. Bu hiçbir pilotun istediği bir şey değil, ancak araç özellikle son turlarda oldukça iyi çalıştı.

"Ferrari ise başlangıçta daha dengeli görünüyordu. Ancak lastikler aşındıkça aracın arkası ivme kaybetmeye başladı.

"Red Bull'da az da olsa önden kayma, lastiklerin ömrü azaldıkça aracın daha iyi dengelenmesi anlamına gelirken, Ferrari'nin dengesi çekiş ve yol tutuşu kelimenin tam anlamıyla kaybolduğu için biraz bozuldu. Yarışın anahtarı, uzun vadeli düşünmek ve son turlarda iyi bir tempo yakalamaktan geçiyor."

"Ferrari'dekiler, yarıştan sonra başlangıçta çok pasif kaldıklarını düşünmüş olabilirler. İlk turlarda daha yüksek bir tempo yakalamaları gerekirdi. Fazla özgüvenle hareket ettiler ve yarışın son turlara kadar devam etmesine izin verdiler." dedi.

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Williams, Melbourne'de daha güçlü bir hafta sonu geçirmek istiyor
Önceki haber

Williams, Melbourne'de daha güçlü bir hafta sonu geçirmek istiyor
Sonraki haber

Hamilton: "MotoGP, Formula 1'den daha zorlu"

Hamilton: "MotoGP, Formula 1'den daha zorlu"
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Altay Gök
Hamilton: "MotoGP, Formula 1'den daha zorlu"
Formula 1

Hamilton: "MotoGP, Formula 1'den daha zorlu"

Haas, Schumacher'ın şasisini kullanmaya devam edecek Avustralya GP
Formula 1

Haas, Schumacher'ın şasisini kullanmaya devam edecek

Newey: "Max hem doğuştan yetenekli, hem de oldukça cesaretli"
Formula 1

Newey: "Max hem doğuştan yetenekli, hem de oldukça cesaretli"

Son Haberler

Sainz: "Suudi Arabistan, F1-75'te yaşadığım zorlukları anlamak için önemliydi"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Suudi Arabistan, F1-75'te yaşadığım zorlukları anlamak için önemliydi"

Hamilton: "MotoGP, Formula 1'den daha zorlu"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "MotoGP, Formula 1'den daha zorlu"

Lammers: "Verstappen-Leclerc mücadelesi, spor için bir reklam niteliğinde"
Formula 1 Formula 1

Lammers: "Verstappen-Leclerc mücadelesi, spor için bir reklam niteliğinde"

Williams, Melbourne'de daha güçlü bir hafta sonu geçirmek istiyor
Formula 1 Formula 1

Williams, Melbourne'de daha güçlü bir hafta sonu geçirmek istiyor

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.