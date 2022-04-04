Lammers: "Verstappen-Leclerc mücadelesi, spor için bir reklam niteliğinde"

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Bahreyn'de Max Verstappen'in arıza sonucu yarış dışı kalması, yarışın son turlarında yaşanabilecek bir liderlik mücadelesine engel olmuştu.

Sadece bir yarış sonra, Suudi Arabistan GP'sinde ise Formula 1 hayranları istediklerini aldılar.

Verstappen, yarış boyunca Charles Leclerc'e karşı sürekli hücum halindeydi. Ferrari sürücüsünün DRS'den en iyi şekilde yararlanıp yerini geri aldığı bir kaç geçiş denemesinden sonra sonunda iyi bir hamleyle yerini sağlamlaştırdı ve yalnızca yarım saniye farkla galibiyete uzandı.

İki yarışın ardından Verstappen-Leclerc ikilisi pilotlar şampiyonası için ana adaylar olarak karşımızda duruyorlar. Eski Formula 1 pilotu Jan Lammers, bu mücadelenin sporun kendini pazarlayabilmesi için mükemmel olduğunu düşünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Lammers, "Çok güzel bir yarıştı. İki pilotun mücadelesi sonrası Formula 1'in doğru yolda gittiğini gördüğümüz, ayrıca spor için de reklam niteliği taşıyan bir yarıştı."

“Her ikisi de birbirlerine karşı dikkatli olmanın çok önemli olduğunun farkındalar, çok güzel bir denge yakaladılar."

"Max her zamanki gibi hücum modundaydı, fakat Ferrari pilotları da ona yeterince yer bıraktı. Tıpkı iyi bir yarıştan sonra birbirimizi yumrukladığımız eski günlerdeki gibi hissettiriyorlar." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, battle for the lead Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lammers, Verstappen ve Leclerc arasındaki rekabetin geçtiğimiz sezonki Verstappen-Hamilton rekabetinden farklı olduğunun farkında.

Lammers, "Hem Charles hem de Max, özellikle de geçmişte gördüğümüz kadarıyla Charles, bir hata yaptıklarında dürüst ve şeffaf davranıyorlar. Charles hiçbir şekilde politikaya dalmayan bir pilot."

"Elbette, şampiyonanın bitimine üç yarış kala mücadele devam ediyor olursa birbirlerinin kafasını karıştıracak şeyler de söyleyebilirler, ancak şu anlık karşılıklı saygıyı koruyorlar ve bunu görmek güzel."

"Diğer bir yandan ise Hamilton'ın başkalarının kafasına girmek için herhangi bir açıklama yapmadığını görüyoruz. Şu an için başkalarını üzecek şeyler söylemesine gerek yok çünkü kafasında başka şeyler var.” dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Charles Leclerc, Ferrari, 2nd position, celebrate on the podium Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

DRS kullanımı liderlik savaşını doğrudan etkileyen bir faktördü. Verstappen galibiyeti getiren geçişi yapmadan önce her iki pilot da start düzlüğüne ikinci girebilmek için uğraşıyorlardı. Lammers ise DRS'nin yakın bir zamanda kaldırılmasını umuyor.

"Umarım DRS zamanla kaldırılır -bu, sporun demokratikleşmesi için büyük bir adım olacak."

"Max yarışın ilk kısmında önden kaymadan muzdaripti. Bu hiçbir pilotun istediği bir şey değil, ancak araç özellikle son turlarda oldukça iyi çalıştı.

"Ferrari ise başlangıçta daha dengeli görünüyordu. Ancak lastikler aşındıkça aracın arkası ivme kaybetmeye başladı.

"Red Bull'da az da olsa önden kayma, lastiklerin ömrü azaldıkça aracın daha iyi dengelenmesi anlamına gelirken, Ferrari'nin dengesi çekiş ve yol tutuşu kelimenin tam anlamıyla kaybolduğu için biraz bozuldu. Yarışın anahtarı, uzun vadeli düşünmek ve son turlarda iyi bir tempo yakalamaktan geçiyor."

"Ferrari'dekiler, yarıştan sonra başlangıçta çok pasif kaldıklarını düşünmüş olabilirler. İlk turlarda daha yüksek bir tempo yakalamaları gerekirdi. Fazla özgüvenle hareket ettiler ve yarışın son turlara kadar devam etmesine izin verdiler." dedi.