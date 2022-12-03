Lammers: "Verstappen, bir sezonda 15 galibiyeti herhangi bir dominasyon olmadan aldı"
Eski F1 pilotu Jan Lammers, Max Verstappen'in bu yıl kazandığı zaferlere dominasyon denemeyeceğini düşünüyor.
Red Bull, 22 yarışlık 2022 Formula 1 sezonunda 17 galibiyet almayı başardı ve tüm zamanların istatistiksel anlamda en baskın sezonlarından birisini geçirdi.
Bu süreçte Max Verstappen 15 galibiyet alarak, "bir sezonda en çok galibiyet alan pilot" rekorunu eline geçirdi.
İstatistiklere bakıldığında Verstappen'in baskın bir sezon geçirdiği düşünülebilir ancak Jan Lammers, ortada bir Red Bull dominasyonu olmadığını ve bunun da Verstappen'in başarılarının değerini artırdığını söyledi.
Lammers, "Bu yılın ne kadar özel olduğunun farkında mıyız bilmiyorum. Max'in 15 zaferiyle rekor artık onda. Bu gerçekten çok özel. Genellikle bu tür zaferler, baskınlıktan kaynaklanır. En özel şey ise Max'in baskın olmaması."
"Son bölümde birkaç yarış kolay görünüyordu ama onun dışında zafer için hep sıkı şekilde savaşması gerekti ve hatta sezona bazı aksiliklerle başladı."
"Bu şekilde kazanılan tüm yarışlara bakıldığında, bu başarı gerçekten çok özel. Tüm taraftarlar, bu nesli deneyimlediği için minnettar olmalı." dedi.
25 yaşındaki Verstappen, 2022'ye 20 galibiyetle başlamıştı ve artık 35 galibiyeti var.
Lammers, bunun Verstappen'in en iyi F1 sezonu olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Sadece sonuçlarına bakarsanız, öyleydi. Fakat bu yıl yaptığı şey, aslında 14, 15 ya da 16 yaşından beri yaptığı şeydi."
"Tabii ki her geçen hafta sonu yeteneklerinizi daha iyi kullanmayı ve her şeyi daha iyi götürmeyi öğreniyorsunuz."
"İstatistiksel olarak Max'in en iyi sezonuydu ama bence o hep böyleydi."
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