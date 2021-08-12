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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Lammers, taraftarlardan Hollanda GP'de Hamilton'a saygı göstermelerini istedi

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Jan Lammers, Hollandalı taraftarlardan Max Verstappen'in şampiyonluk mücadelesi verdiği Lewis Hamilton'a gelecek ay gerçekleştirilecek yarışta saygı göstermelerini istedi.

Lammers, taraftarlardan Hollanda GP'de Hamilton'a saygı göstermelerini istedi

Zandvoort, 2020 yılında 35 yıl aradan sonra Formula 1 takvimine geri dönecekti ancak 2020 Hollanda GP, COVID-19 pandemisinden ötürü iptal edilmek zorunda kalmıştı.

Sportif direktör Lammers, hükümet tarafından atılan adımlar sayesinde yarışın bu sene gerçekleştirilebileceğini ve seyircilerin tribünde olmasını beklediğini söyledi. Lammers, son birkaç aydır yarışa 105.000 kişi almayı planladıklarını dile getiriyordu.

Fakat Hollanda devleti, son kabine toplantısının ardından 1 Eylül'e kadar ülkedeki bütün çok günlü spor etkinliklerinin iptal edildiğini açıkladı. 

Hollanda GP de çok günlü bir etkinlik olduğundan, 1 Eylül'e kadar iyileşme sağlanmazsa ve mevcut COVID-19 kuralları değişmezse, yarışın iptal edilme ihtimali var. Hollanda Grand Prix'si 3-4-5 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. 

Fakat yarışa hâlâ 3 hafta var ve Lammers'ın da açıklamasında vurguladığı gibi Hollanda devletinin almış olduğu önlemler sayesinde 1 Eylül'ün ardından sportif etkinlikler çok yüksek ihtimalle gerçekleştirilmeye devam edecek. Dolaysıyla Grand Prix büyük bir tehlike altında değil denilebilir. 

NU.nl.com'a konuşan Lammers, ülkedeki mevcut önlemler ve yarış hakkında şunları söyledi: "Devletimiz tarafından alınan önlemler sayesinde, Grand Prix'yi dört gözle bekleyebiliyoruz ve özgüvenliyiz."

"1 Eylül tarihinden itibaren ülkedeki bütün sportif etkinliklerin planlandığı gibi gerçekleştirileceğini umuyoruz. Bu, sorunu çözmekle ve pozitif düşünmekle alakalı olacak."

"Ancak Grand Prix'nin gerçekleştirilebilmeli. Bu yüzden herkes mevcut kurallara uymalı ve doğru yolda gittiğimizden emin olmalıyız."

Zandvoort grandstand overview

Zandvoort grandstand overview

Fotoğraf: Dutch Grand Prix

Hollanda GP öncesinde konuşulacak tek konu ülkedeki COVID-19 sınırlamaları olmayacak gibi duruyor.

Birçok kişi, Macaristan'da yuhalamalara maruz kalan Lewis Hamilton'ın Hollanda'da nasıl karşılanacağını merak ediyor. 

Verstappen ve Hamilton arasındaki ilişki, ikilinin Britanya GP'deki kazasının ardından kızışmıştı. Bariyerlere yüksek hızda çarpmasının ardından 51G'ye maruz kalan Verstappen, kazanın ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmıştı. 

Olayda hakemler tarafından ağırlıklı olarak suçlu görülen Hamilton ise 10 saniyelik bir zaman cezası alsa da yarışı kazanmıştı. 

İngiliz pilot, kendi evinde aldığı bu zaferi takımıyla ve taraftarlarla kutlamıştı. Sonrasında Verstappen ise bunun saygısızca olduğunu belirtmiş ve "Hâlâ hastanedeyken kutlamaları izliyor olmak saygısızca ve sportmenlik dışı bir davranıştı. Ancak bunları geride bırakacağız." demişti. 

Red Bull'un Hamilton'a verilen cezanın boyutuna itiraz etmesiyle Red Bull ve Mercedes arasında da olaylar büyümüştü ve Mercedes, Red Bull'un Hamilton'ın imajını kötülemeye çalışmayı bırakmasını söylemişti. 

Bu olayların ardından sosyal medyada bazı Hollandalı taraftarların Hollanda GP'de Hamilton'a domates fırlatmaya kadar varan çirkin planlar planladıkları görülmüştü. 

Konu hakkında konuşan Lammers, "futbolda görülen holiganlığın" bu sporda görülmemesi gerektiğini dile getirirken; Hamilton'ı misafirperverlikleriyle şaşırtmaları gerektiğini ekledi. 

"Sporumuz birleşmeli ve futboldaki gibi holigan olaylar yaşamamalıyız. Orada da duygu var ve bir Ajax oyuncusunu Feyenoord oyuncusuyla kavga ettirmeye çalışmazsınız."

"Herkesin kendi tercihlerinin olması mantıklı ama bu durumu medeni bir şekilde karşılayalım. Öylesine medeni karşılayalım ki Hamilton sportmenliğimize ve misafirperverliğimize şaşırsın." 

"Burada 7 kez dünya şampiyonu olmuş birinden bahsediyoruz. O, Lionel Messi ya da Cristiano Ronaldo'yla karşılaştırılabilir."

"Bu insanları stadyumlarda alkışlayarak karşılamanız ve sadece bir kazanın ardından onları yargılamamanız gerekiyor."

Pole man Lewis Hamilton, Mercedes, gives a thumbs up from Parc Ferme after Qualifying

Pole man Lewis Hamilton, Mercedes, gives a thumbs up from Parc Ferme after Qualifying

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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