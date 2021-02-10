Lammers: "Schumacher yetenekli olmasa F2 veya F3'te şampiyon olamazdı"

Mick Schumacher, Formula 1'e ulaşmadan önce katıldığı her seride yarış kazanmayı başardı ve şampiyonada ilk ikiye girdi.

ADAC ve İtalya F4 şampiyonlarını ikinci bitiren Mick, Avrupa F3 ve Formula 2 şampiyonlarında ise şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Mick, elde ettiği bu başarıların ardından yeni sezonda Haas ile Formula 1'e geçecek ve F1 kariyerine başlayacak.

Şu anda Ferrari sürücü akademisindeki isimlerden biri olan Mick hakkında zaman zaman olumsuz yorumlar vardı. Ancak Alman pilot, özellikle F2'deki son yılında çok istikrarlıydı.

Eski F1 pilotu Jan Lammers, Motorsport.com Hollanda ile yaptığı özel röportajda Mick hakkında şöyle konuştu: "Mick genellikle yavaş başlayan ve adım adım yukarıya doğru ilerleyen biri. Ancak kesinlikle kalitesi var. Aksi takdirde Formula 3 ve Formula 2'de şampiyon olamazsınız."

"Schumacher soyadına sahip olmak durumu kendisi için zorlaştırıyor. Bazı açılardan daha kolay olabilir. Ancak böyle bir soyada sahip olduğu için gözler sürekli olarak onun üzerinde ve babasıyla kıyaslanıyor, ki bu son derece zor bir durum. Bence halihazırda bu durumla nasıl baş ettiğini görmek etkileyiciydi."

"Yine de başlangıçta hemen iyi bir izlenim bırakmasını beklememeliyiz. Bu ilk yılda, değerlendirme anlamında onu gerçekten biraz yalnız bırakmamız gerekiyor." dedi.

Lammers, Mick'in gelecekte Ferrari'ye geçmesini ve burada iyi bir iş yapmasını bekliyor.