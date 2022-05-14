Lammers: "Sainz, Miami'de tıpkı bir topal ördek gibiydi"

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Miami GP'si Ferrari için mükemmel başlamıştı. Antrenman seanslarında oldukça güçlü görünen takım, sıralama turlarında Charles Leclerc ile bu sezon üçüncü kez pole pozisyonunu elde etmiş, Carlos Sainz'ın ikinciliğiyle de 2019 Meksika GP'sinden bu yana ilk kez ilk çizgiyi kapatmayı başarmıştı.

Fakat Pazar günü sazı eline alan taraf Red Bull oldu.

Yarışa 3. sıradan başlayan Verstappen startta dış çizgiden iyi bir ivme yakalayarak Sainz'ı geçti. İkinciliğe yükselmesinin ardından hız kesmeden Leclerc'i kovalamaya başlayan son şampiyon, orta hamurla sıkıntı yaşamaya başlayan rakibini 9. turda geçerek liderliğe yükseldi.

Yarışın kalanında liderliğini koruyan Verstappen, bu sezon üçüncü kez galibiyete ulaştı ve Leclerc ile aradaki puan farkını 19 puana kadar indirdi.

NOS Formule 1 Podcast'ine konuşan eski Formula 1 pilotu Jan Lammers, galibiyetin anahtarının Verstappen'in startında olduğunu düşünüyor.

Lammers, "Her şey startta başladı, çünkü Verstappen herkese bu işin nasıl yapılacağını gösterdi."

"Onun Carlos Sainz'den daha iyi kalktığını olduğunu düşünüyorsunuz, ancak durum bundan ibaret değildi. İlk dört sıradaki pilotların kalkışları neredeyse aynıydı, ancak Max frenlemede büyük fark yarattı."

"Carlos'u iç çizgide sıkı bir şekilde tutması gerçekten harikaydı, momentumunu tamamen kesti. Bunu klasik ve harika bir şekilde yaptı.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Lammers, Sainz'ın başlangıçta Verstappen'i zorlayarak Ferrari ve takım arkadaşı Leclerc için daha fazlasını yapabileceğini de düşünüyor.

Yarışı üçüncü sırada tamamlayan Sainz, yarış genelinde ciddi bir tehdit konumunda değildi, ancak Sergio Perez güç kaybına neden olan motor sorunlarıyla karşılaşmasaydı podyumdaki yeri daha büyük bir tehdit altında olacaktı.

Lammers, "Carlos startta çizgisinden dışarı çıkmalı ve Max'e çok daha az yer vermeliydi, çünkü Max daha da ileri gitmek zorunda olsaydı çok az yol tutuşuna sahip olacaktı."

"Carlos'un tıpkı bir topal ördek gibi geçilmesine izin vermesi çok tuhaftı, daha iyisini yapabilirdi.” dedi.

Sonraki yarış olan İspanya'da Formula 1 temelli olarak Avrupa'ya dönüyor, bu da aralarında Ferrari ve Red Bull'un da bulunduğu birçok takımın güncelleme getirmeye hazırlandığı anlamına gelmekte.