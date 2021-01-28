Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Lammers: "Russell, F1'de aracın ne kadar önemli olduğunu ispatladı"

paylaşım
yorumlar
Lammers: "Russell, F1'de aracın ne kadar önemli olduğunu ispatladı"
Ekleyen:
, Editör

Hollandalı eski F1 pilotu Jan Lammers, aracın F1'de ne kadar önemli olduğunu Russell'ın Sakhir GP performansıyla ispatladığını düşünüyor

Sezonun favori anlarını seçen Jan Lammers ve Christijan Albers, Russell'ın Mercedes'le ortaya koyduğu performansa dikkat çektiler.

Sezonun en iyi anlarını seçen ikilinin tercihleri arasında farklılıklar var. Albers tek bir şey seçmekte zorlanıp tüm sezonu favori gösterirken Lammers, Russell'ın Sakhir Grand Prix'deki performansını seçti.

Albers, “En önemlisi her şeye rağmen 17 yarışa sahip olmamız ve bu çok güzel."

"Sürprizlerle dolu güzel bir yıl olduğunu düşünüyorum. Gasly ve Pérez'in galibiyetleri, aynı zamanda Hamilton'ın Silverstone'da patlak lastikle kazandığı zafer... Max'in Abu Dabi'deki performansı da pastanın kreması oldu."

"Size karşı dürüst olmam gerekirse Mercedes'in o noktada tam gaz gittiğini düşünmüyorum." dedi.

Lammers'ın ise tercihi net oldu.

"George Russell'ı seçiyorum, özellikle de en sık sorulan soruya yanıt verdiği için: 'Bu Mercedes gerçekten o kadar iyi mi?'. Çoğu insan mesela Max Verstappen'in o araçta kolayca kazanıp kazanamayacağını merak ediyor. Russell cevabını Bahreyn'de Mercedes'le yarışında gayet güzel şekilde verdi."

"O yarışta çok şanssız olmasına rağmen malzemenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Gerçek bir imaj için Max'i o Mercedes'e ve aynı zamanda Lewis Hamilton'ı Red Bull'a koymanız gerekir. Böyle bir durumda hâlâ kimin kazanacağından şüphe mi eden var mı? "

Grosjean: "Kaza insanların bana karşı olan tutumunu değiştirdi"

Önceki haber

Grosjean: "Kaza insanların bana karşı olan tutumunu değiştirdi"

Sonraki haber

McLaren, 2021 F1 aracının lansman tarihini açıkladı

McLaren, 2021 F1 aracının lansman tarihini açıkladı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Zeynep Temel

Çok Okunanlar Bugün

Aston Martin, Vettel'in kokpit içerisindeki ilk fotoğrafını yayınladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, Vettel'in kokpit içerisindeki ilk fotoğrafını yayınladı

Binotto, 2022'ye Mercedes gibi damga vurmalarını beklemiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto, 2022'ye Mercedes gibi damga vurmalarını beklemiyor

Grosjean: "Kaza insanların bana karşı olan tutumunu değiştirdi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Grosjean: "Kaza insanların bana karşı olan tutumunu değiştirdi"

Berger: "Bottas'ın Hamilton'ı yenme ihtimali yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Berger: "Bottas'ın Hamilton'ı yenme ihtimali yok"

McLaren, 2021 Mercedes motorunu ilk kez çalıştırdı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, 2021 Mercedes motorunu ilk kez çalıştırdı!

Kendine güvenen Sainz: "McLaren'da yaptıklarımın aynısını Ferrari'de de yapabilirim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Kendine güvenen Sainz: "McLaren'da yaptıklarımın aynısını Ferrari'de de yapabilirim"

Lammers: "Russell, F1'de aracın ne kadar önemli olduğunu ispatladı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Lammers: "Russell, F1'de aracın ne kadar önemli olduğunu ispatladı"

Sainz, Ferrari ile ilk test sürüşünün ardından çok mutlu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz, Ferrari ile ilk test sürüşünün ardından çok mutlu

Son Haberler

McLaren, 2021 F1 aracının lansman tarihini açıkladı
F1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, 2021 F1 aracının lansman tarihini açıkladı

Lammers: "Russell, F1'de aracın ne kadar önemli olduğunu ispatladı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Lammers: "Russell, F1'de aracın ne kadar önemli olduğunu ispatladı"

Grosjean: "Kaza insanların bana karşı olan tutumunu değiştirdi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Grosjean: "Kaza insanların bana karşı olan tutumunu değiştirdi"

Berger: "Bottas'ın Hamilton'ı yenme ihtimali yok"
F1 Formula 1 / Son dakika

Berger: "Bottas'ın Hamilton'ı yenme ihtimali yok"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Aston Martin, Vettel'in kokpit içerisindeki ilk fotoğrafını yayınladı

15s
2
Formula 1

Binotto, 2022'ye Mercedes gibi damga vurmalarını beklemiyor

3s
3
Formula 1

Grosjean: "Kaza insanların bana karşı olan tutumunu değiştirdi"

1s
4
Formula 1

Berger: "Bottas'ın Hamilton'ı yenme ihtimali yok"

2s
5
Formula 1

McLaren, 2021 Mercedes motorunu ilk kez çalıştırdı!

17s

Son Haberler

McLaren, 2021 F1 aracının lansman tarihini açıkladı

McLaren, 2021 F1 aracının lansman tarihini açıkladı

Formula 1
16dk
Lammers: "Russell, F1'de aracın ne kadar önemli olduğunu ispatladı"

Lammers: "Russell, F1'de aracın ne kadar önemli olduğunu ispatladı"

Formula 1
26dk
Grosjean: "Kaza insanların bana karşı olan tutumunu değiştirdi"

Grosjean: "Kaza insanların bana karşı olan tutumunu değiştirdi"

Formula 1
1s
Berger: "Bottas'ın Hamilton'ı yenme ihtimali yok"

Berger: "Bottas'ın Hamilton'ı yenme ihtimali yok"

Formula 1
2s
Binotto, 2022'ye Mercedes gibi damga vurmalarını beklemiyor

Binotto, 2022'ye Mercedes gibi damga vurmalarını beklemiyor

Formula 1
3s

Son Videolar

Ferrari, 2021 F1 motorunda neden değişiklik yapıyor? 04:21
Formula 1
7dk

Ferrari, 2021 F1 motorunda neden değişiklik yapıyor?

James Allison, 2021 F1 kural değişikliklerini açıklıyor 12:49
Formula 1
22s

James Allison, 2021 F1 kural değişikliklerini açıklıyor

The Silver Arrows Story: Mercedes W04 03:30
Formula 1
25 Oca 2021

The Silver Arrows Story: Mercedes W04

Gümüş Oklar'ın hikayesi: Mercedes W03 03:28
Formula 1
20 Oca 2021

Gümüş Oklar'ın hikayesi: Mercedes W03

2021'deki yere basma gücü kuralları her şeyi değiştirecek mi? 07:04
Formula 1
20 Oca 2021

2021'deki yere basma gücü kuralları her şeyi değiştirecek mi?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.