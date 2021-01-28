Lammers: "Russell, F1'de aracın ne kadar önemli olduğunu ispatladı"

Sezonun favori anlarını seçen Jan Lammers ve Christijan Albers, Russell'ın Mercedes'le ortaya koyduğu performansa dikkat çektiler.

Sezonun en iyi anlarını seçen ikilinin tercihleri arasında farklılıklar var. Albers tek bir şey seçmekte zorlanıp tüm sezonu favori gösterirken Lammers, Russell'ın Sakhir Grand Prix'deki performansını seçti.

Albers, “En önemlisi her şeye rağmen 17 yarışa sahip olmamız ve bu çok güzel."

"Sürprizlerle dolu güzel bir yıl olduğunu düşünüyorum. Gasly ve Pérez'in galibiyetleri, aynı zamanda Hamilton'ın Silverstone'da patlak lastikle kazandığı zafer... Max'in Abu Dabi'deki performansı da pastanın kreması oldu."

"Size karşı dürüst olmam gerekirse Mercedes'in o noktada tam gaz gittiğini düşünmüyorum." dedi.

Lammers'ın ise tercihi net oldu.

"George Russell'ı seçiyorum, özellikle de en sık sorulan soruya yanıt verdiği için: 'Bu Mercedes gerçekten o kadar iyi mi?'. Çoğu insan mesela Max Verstappen'in o araçta kolayca kazanıp kazanamayacağını merak ediyor. Russell cevabını Bahreyn'de Mercedes'le yarışında gayet güzel şekilde verdi."

"O yarışta çok şanssız olmasına rağmen malzemenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Gerçek bir imaj için Max'i o Mercedes'e ve aynı zamanda Lewis Hamilton'ı Red Bull'a koymanız gerekir. Böyle bir durumda hâlâ kimin kazanacağından şüphe mi eden var mı? "