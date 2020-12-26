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Formula 1 / Son dakika

Lammers: "Perez normal şartlar altında en fazla dördüncü veya beşinci olabilir"

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Lammers: "Perez normal şartlar altında en fazla dördüncü veya beşinci olabilir"
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, Editör

Eski F1 pilotu Jan Lammers, Sergio Perez'in fazla büyütüldüğünü ve normal şartlar altında Red Bull'la en fazla dördüncü ya da beşinci olabileceğini söyledi.

Sergio Perez, Racing Point/Force India'da yarıştığı süre zarfında her zaman iyi performans gösterdi ve takımına önemli puanlar kazandırmayı başardı.

Meksikalı pilot, F1 kariyerinin tamamına bakıldığında 191 yarışa çıktı ve bu yarışların 116'sından puanla ayrıldı.

Takım arkadaşlarına karşı büyük üstünlüğe sahip olan Perez, bu yıl Sakhir GP'de kariyerinin ilk zaferini aldı ve istikrarlı performansı sayesinde gelecek yıl için Red Bull koltuğunu kaptı.

Red Bull'un Max Verstappen'in yanında güçlü bir isme ihtiyacı olduğu biliniyordu ve pek çok kesim bu açıdan Perez'in en ideal isim olduğunu düşünüyordu.

Ancak Hollandalı eski F1 pilotu Jan Lammers, Perez'den büyük şeyler beklenmemesi gerektiğini düşünüyor.

Hollanda GP'nin F1 takvimine dönüşünde büyük pay sahibi olan Lammers, AD'ye yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Perez'in Bahreyn'deki yarışı kazanmasının ardından her şey günlük güneşlik. Ama ama göre o kadar da etkileyici bir şey değil."

"Elbette Perez çok iyi ve hatta harika bir sürücü. Ama benim kendi şahsi görüşüm, Red Bull'da en fazla dördüncü veya beşinci olabileceği yönünde. Sadece iki Mercedes, Verstappen ve Leclerc sorun yaşarsa yarış kazanabilir."

"Sizin 'o beşinci olacak' dediğiniz şey, ondan zaten beklenen normal performans, çünkü Stroll 7. oluyor. Yani Perez'in insanların olmasını beklediği mucizevi çözüm olduğunu düşünmüyorum."

"Bana göre Red Bull'un takımlar şampiyonluğu için iyi bir ikinci sürücüden daha fazlasına ihtiyacı var."

 

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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