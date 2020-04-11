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Formula 1 / Son dakika

Lammers: "Neden salı veya çarşamba günü yarış yapmıyoruz?"

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Lammers: "Neden salı veya çarşamba günü yarış yapmıyoruz?"
Ekleyen:
, Editör
11 Nis 2020 06:58

Hollanda GP patronu Jan Lammers, Formula 1'in salı veya çarşamba günleri yarış düzenleyebileceğini düşünüyor.

Formula 1 yarışı, diğer spor dallarının aksine her zaman pazar günü gerçekleştiriliyor. Sıralama turları cumartesi günü yapılırken, antrenman turları ise cuma günü gerçekleştiriliyor.

2020 sezonunun ilk dokuz yarışından yedisi ertelenirken, ikisi iptal edildi ve koronavirüs nedeniyle şu noktada takvimle ilgili plan yapmak neredeyse imkansız.

Bu yıl takvime girecek olan Hollanda GP'nin başındaki isim olan Jan Lammers, sporun sadece hafta sonlarına bağlı kalmak yerine hafta içerisinde de yarış yapmayı düşünebileceğini söyledi.

NOS'a konuşan Lammers, "Neden Şampiyonlar Ligi gibi salı veya çarşamba akşamları yarış düzenlenmesin?"

"Yarışlar neden her zaman hafta sonları, öğle yemeğinden sonra gerçekleşiyor? Ya birisi ailesi ile başka bir şey yapmak isterse?" dedi.

2020 sezonunun ne zaman başlayacağı henüz belli değil, çünkü dünyadaki hemen hemen tüm ülkeler sokağa çıkma yasağı getirmiş durumda.

Lammers, salgın sayesinde farklı olasılıkları deneyebileceklerini söyledi.

"Bence koronavirüs hem ekonomik hem de sportif anlamda üç adım geri gitmemize neden olacak. Ama iki adım da ileri gideceğiz. Çünkü hepimiz bu süreçten dersler çıkaracağız."

"Neler yapabileceğimizi öğreniyoruz ve bu bizim için bir dezavantaj değil."

Lammers, kriz bitene kadar açıklama yapmamanın daha doğru olacağını söyledi.

"Aslında daha fazla netlik olana kadar açıklama yapmayı durdurmak istiyoruz. çünkü her yeni cevap yeni sorular doğuruyor ve her şey farklı şekilde yorumlanıyor."

"Odak noktası, olması gereken yerde olmalı. Basının dikkatini sosyal açıdan daha önemli konulara bırakmamız gerekiyor. Bu, sadece bir motor sporları durumunun çok daha ilerisinde bir şey."

Son olarak da Hollanda GP'nin olası tarihi hakkında konuştu.

"Ağustos ayının çok erken olup olmadığını sormalıyız çünkü bunu yapıyorsanız, virüsün Haziran veya Temmuz aylarında dünyadan çıkacağını varsayıyorsunuz demektir. Sonrasında Avrupa'nın yarısı kötü durumdayken, kutlama yapmanın uygun olup olmadığını merak etmeniz gerekiyor. Dünyada çok fazla şey oluyor ve bencil davranmamalıyız. Şimdi etik, insani durum ve ahlaki yönelim öncelik kazanmış durumda."

"Burada hepimiz olası senaryoları tartışabiliriz ama bunu yapmak hiç mantıklı değil. Konuşmak için konuşuyoruz. Bunu kimseye yapmak istemiyoruz."

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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