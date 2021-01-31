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Formula 1 / Son dakika

Lammers: "Mercedes, Hamilton'a verebileceği maaşı ahlaki olarak sınırlıyor"

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Lammers: "Mercedes, Hamilton'a verebileceği maaşı ahlaki olarak sınırlıyor"
Ekleyen:
, Editör

Eski F1 pilotu ve Hollandalı GP patronu Jan Lammers, mevcut ekonomik şartlar göz önüne alındığında, Mercedes'in Lewis Hamilton ile yaptığı sözleşme görüşmelerinde "ahlaki açıdan sınırlı" davrandığını düşünüyor.

Mercedes ve Hamilton, aylardır yeni kontrat hakkında görüşmeler yapıyorlar ancak bir türlü nihai anlaşma gerçekleşmedi.

Pek çok yorumcu veya kaynak, iki taraf arasındaki anlaşmazlığın temel sebebinin para olduğunu öne sürüyorlar. Çünkü iddialara göre Hamilton, Mercedes'in önerdiğinden çok daha fazlasını istiyor.

Eski F1 pilotu Jan Lammers, Mercedes'in işçi çıkardığı dönemde Hamilton'a sunabileceklerinin "ahlaki açıdan sınırlı" olduğunu söyledi.

Lammers, RacingNews365 ile yaptığı röportajda "Hamilton, piyasa değerini abartıyor ve dünyadaki durumu hafife alıyor olabilir."

"Aynı zamanda Mercedes'in Hamilton'a verebileceklerinin ahlaki olarak da sınırlandığını düşünüyorum. O multi-milyonluk bir maaş alırken şirketteki diğer kişilerin ya da insanların işten çıkarılmak zorunda kalmasını yönetime ve diğer çalışanlara nasıl açıklayabilirsiniz?" dedi.

Lammers, Mercedes'in George Russell kozunu oynayabileceğini de düşünüyor.

"Ayrıca Mercedes'in Sakhir GP'de Russell'ın bu kadar iyi bir iş yapmasını beklediğini sanmıyorum. Ancak Mercedes'in bunu tıpkı şimdi gibi yeni kontrat görüşmesi yaparken Hamilton'a karşı kullanmaması aptalca olur ve hepimiz kesin olarak biliyoruz ki takım patronu Toto Wolff aptal değil."

Nihayetinde Lammers, Mercedes ve Hamilton'ın üçüncü bir tarafın yardımıyla anlaşabileceğini, ancak yapılacak anlaşmanın yine Mercedes lehine olacağını söyledi.

Eski sürücü, "Şahsen Mercedes'in Hamilton'a teslim olma şansının, diğer yoldan kat kat daha az olduğunu düşünüyorum.

"Hangi güçlerin oyunda olduğunu asla bilemezsiniz, ancak Mercedes'in teslim olacağını sanmıyorum. Masada bir anlaşma varsa bunun nedeni dışarıdan bir tarafın bir çözüm bulmasıdır." diye ekledi.

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Editör Kemal Şengül

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