Lammers: "Mercedes, Hamilton'a verebileceği maaşı ahlaki olarak sınırlıyor"

Mercedes ve Hamilton, aylardır yeni kontrat hakkında görüşmeler yapıyorlar ancak bir türlü nihai anlaşma gerçekleşmedi.

Pek çok yorumcu veya kaynak, iki taraf arasındaki anlaşmazlığın temel sebebinin para olduğunu öne sürüyorlar. Çünkü iddialara göre Hamilton, Mercedes'in önerdiğinden çok daha fazlasını istiyor.

Eski F1 pilotu Jan Lammers, Mercedes'in işçi çıkardığı dönemde Hamilton'a sunabileceklerinin "ahlaki açıdan sınırlı" olduğunu söyledi.

Lammers, RacingNews365 ile yaptığı röportajda "Hamilton, piyasa değerini abartıyor ve dünyadaki durumu hafife alıyor olabilir."

"Aynı zamanda Mercedes'in Hamilton'a verebileceklerinin ahlaki olarak da sınırlandığını düşünüyorum. O multi-milyonluk bir maaş alırken şirketteki diğer kişilerin ya da insanların işten çıkarılmak zorunda kalmasını yönetime ve diğer çalışanlara nasıl açıklayabilirsiniz?" dedi.

Lammers, Mercedes'in George Russell kozunu oynayabileceğini de düşünüyor.