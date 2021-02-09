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Formula 1 / Son dakika

Lammers: "Hollanda GP'nin seyircisiz olacağını kabul etmek için henüz erken"

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Lammers: "Hollanda GP'nin seyircisiz olacağını kabul etmek için henüz erken"
Ekleyen:
, Editör

Hollanda GP Patronu Jan Lammers, Eylül ayında Zandvoort için planlanan yarışın seyircisiz devam etmesi gerektiğini söylemek için henüz erken olduğunu düşünüyor.

Hollanda GP patronu Jan Lammers, "ghost race" olarak da bilinen 'seyircisiz yarış' hakkında bir şey söylemek için erken olduğuna inanıyor.

Zandvoort geçen yıl salgın sırasında diğer yarışların sahip olduğu 'seyircisiz yarış' tutumundan uzak duruyor çünkü Hollanda GP organizatörleri her zaman çok sayıda taraftarın katıldığı büyük bir yarış düzenlemeyi hedeflediler.

Uzmanlar, salgınla ilgili durumun 2021'de pek fazla değişmeyeceği uyarılarında bulunuyorlar ve bu da Hollanda GP'nin yapılması halinde seyircisiz gerçekleşmesini zorunlu kılabilir.

Algemeen Dagblad gazetesine konuşan profesör immünolog Ger Rijkers, "Hollanda'nın çoğu eylüle kadar aşılanmış olsa bile bu kadar çok insanla dip dibe oturmak yine de çok büyük bir risk" dedi.

Profesör, taraftarların girişte COVID-19 testlerine girmelerinin yeterli olmayacağını da söyledi.

Sadece sorunları öngörebileceğini söyleyen Rijkers, "Kişi başına 5 dakika sürse bile bunu bütün gün yapıyor olacaksınız." dedi.

Ancak Hollanda GP Patronu Lammers, yarışın kapalı kapılar ardında olacağını kabul etmeye hazır değil.

Aynı zamanda eski F1 pilotu olan 64 yaşındaki Hollandalı, "Acı çekmeden ağlamayı göze alamayız."

"5 Eylül tarihinden hâlâ memnunuz ve yakın gelecekte kötü haberlerin yerini iyi haberlerin alacağını umuyoruz."

Bu nedenle, "seyircisiz yarış" ile ilgili herhangi bir konuşmanın erken olduğunu da sözlerine ekleyen Lammers, "Bu, o yönde belirli bir soru olduğu zaman düşünmemiz gereken bir şey olur." dedi.

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Editör Zeynep Temel

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