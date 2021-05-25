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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Lammers, Hamilton'ın Monako'daki "olumsuz" tavrını eleştirdi

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Hollandalı eski F1 pilotu Jan Lammers, Lewis Hamilton'ın kötü geçen Monako GP'de Mercedes hakkında olumsuz şeyler söylediğini ve bunu yapmaması gerektiğini söyledi.

Lammers, Hamilton'ın Monako'daki "olumsuz" tavrını eleştirdi

Lewis Hamilton, Monako Grand Prix'sinde kariyerinin en kötü hafta sonlarından bir tanesini geçirdi ve yedinci sıradan başladığı yarışta yedinci sırada finiş gördü.

Hamilton, cumartesi günkü sıralama turlarının ardından takımla neyin yanlış gittiğini görüşeceklerini söylemişti.

Pazar günü ise Mercedes, Hamilton'ı öne geçirebilmek adına erkenden pite aldı ve bu sayede önü açık giderek öndekileri ardında bırakabileceğini düşünüyordu. Ancak lastik ısıtma sorunlarıyla beraber Hamilton, pit stoplarda iki sıra birden kaybetti.

Bu olayın ardından İngiliz pilot, telsizden strateji hakkında eleştirilerde bulundu.

RacingNews365'e konuşan eski F1 pilotu Hollanda GP'nin Jan Lammers, İngiliz sürücü hakkında ilginç değerlendirmelerde bulundu.

Lammers,"Davranışlarının oldukça tutarsız olduğunu düşünüyorum. Eğer yarışı kazanırsa ya da pole pozisyonunu alırsa onun hakkını fazlasıyla veriyoruz. Taraftarlar ve basın ona karşı övgü dolu sözler söylüyor. Fakat bir hafta sonu işler gitmezse, takımını suçluyor."

"Bu, şık bir şey değil." dedi.

Lammers, Hamilton'ın ilk önce aynaya bakması gerektiğini söyledi ve ekledi: "Hamilton için işler sıralama turlarında ters gitti. Takım, strateji vb. gibi şeyler hakkında şikayette bulunabilir, fakat cumartesi günü iyi bir iş yapsaydı takımın böyle bir sorunu kalmazdı."

"Bundan ötürü kendisinin bundan daha iyisini yapamayacağı varsayımını fazla iddialı buluyorum. Bu, sadece kötü bir yorumdu ki kimse de bunu desteklemedi."

Lammers'a göre bir pilotu baskı altında değerlendirmek daha önemli.

"O [şimdiye kadar] Max ile olan rekabetinde oldukça rahat ve örnek olan taraftı, fakat kendisini kötü bir hafta sonu geçirdiğin tanırsınız."

Lammers, Hamilton'ın kötü bir iş yaptığını görmek için Valtteri Bottas'a bakmalarının yeterli olduğu görüşünde.

"Kendisi ve takımı kötü bir hafta sonu geçirdi. Eğer daha iyi bir sıralama turları geçirseydi, takım bu kadar gerilmezdi. Gerçek şu ki Valtteri'nin kendisini mağlup etmesine izin verdi."

"Kötü bir sıralama turları geçirmesinin ardından takımı kötü kararlar aldığı için eleştiriyor. Bana göre bu tamamen yanlış."

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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Kemal Şengül

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