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Formula 1 / Son dakika

Lammers: “Hamilton da hata yapar”

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Jan Lammers, Lewis Hamilton'ın normalde Imola'daki gibi sık sık hata yaptığını ancak şu anki tek farkın bu hataların cezasını çekmeye başlaması olduğunu söyledi.

Lammers: “Hamilton da hata yapar”

Hamilton, sezonun ikinci yarışının başlangıcında Max Verstappen tarafından geçilmesine rağmen yarışın ilk yarısı boyunca galibiyet için mücadele etmeye devam etti.

Ancak, George Russell'a tur bindirmeye çalışırken, içeriden geçmeyi denedi ve pistte ıslak bir bölgeye girdi. İngiliz pilot, bu girişimin ardından ise kendini çakıl havuzunda buldu. 

Hamilton, piste geri çıkmayı başardı ancak dokuzuncu sıraya kadar geriledi. Russell-Bottas kazasının ardından çıkan kırmızı bayrak sayesinde tekrar mücadeleye geri döndü ve böylece 2. sıraya kadar çıkmayı başardı.

Lammers, Hamilton'un böyle bir hata yapmasının nadir bir olay olduğunu düşünmüyor ve artık bu hatalardan kurtulacak yeterlilikte bir araca sahip olmamasından memnun.

Eski F1 sürücüsü, Racingnews365'e verdiği demeçte şunları söyledi: "Bunun çok kötü olduğunu sanmıyorum."

"Hamilton da hata yapar. Fakat, şu ana kadar hatalarının cezasını çekmedi çünkü en iyi aracı sürüyordu ve bu hatalardan her zaman paçasını kurtarmayı başardı."

“Hamilton, önemli anlarda hep doğru yerdedir ama Imola gibi pistlerde herkesin koşullardan dolayı ne kadar savunmasız kaldığını gördünüz."

Eğer Hamilton hata yapmamış bile olsaydı yarışı kazanması pek mümkün değildi çünkü Verstappen start çizgisinden adeta uçarak müthiş bir çıkış yapmış ve liderliği almıştı.

Lammers, Red Bull pilotunun 3. sıradan aldığı olağanüstü startla hem Hamilton’ı hem de takım arkadaşı Sergio Perez’i geçmeyi başarmasının, galibiyetindeki en büyük etken olduğunu düşünüyor.

“Verstappen hem tepki verme, hem de bunu uygulamaya geçirme konusunda iyi bir başlangıç yaptı.”

“Red Bull pilotu startta liderliği almanın ne kadar önemli olacağını biliyordu ve hemen bu farkı yarattı.” diye ekledi.

Hamilton’ın yaptığı hata ona galibiyete mâl olmasına rağmen 2. sıraya çıkana kadar rakiplerini bir bir geçmeyi başardı ve en hızlı turu atarak da ekstra bir puan aldı. Böylece Mercedes pilotu, sürücüler şampiyonasında Verstappen üzerindeki liderliğini korumuş oldu.

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Editör Selin Elif Köse

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