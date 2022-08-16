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Formula 1 Haberler

Lammers: "Ferrari başarılı olmak için gereken iş huzuruna ve güvene sahip değil"

Jan Lammers, Ferrari'nin yarışı kontrol altında götürdükleri zaman bile her şeyi huzurlu şekilde götürecek güvene sahip olmadığını söylüyor.

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Lammers: "Ferrari başarılı olmak için gereken iş huzuruna ve güvene sahip değil"
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Ferrari F1-75, sezonun ilk 13 yarışında, özellikle tek tur temposu anlamında gridin en iyisiydi ve çoğu kişi tarafından bu yılın en iyi aracı olarak görülüyordu.

Fakat yaşanan dayanıklılık sorunlarına, takımın strateji hataları da eklenince, önemli puanları masanın üzerinde bıraktılar ve her iki şampiyonada da ciddi oranda geriye düşmüş durumdalar.

Eski F1 pilotu Jan Lammers, Motorsport.com'a verdiği demeçte, Ferrari'nin önündeki en büyük engelin, artık kazanmaya alışık olmamaları olduğunu söyledi.

Lammers, "Leclerc ve Ferrari'ye baktığınızda, kazanan zihniyeti taşıma konusunda henüz net olmadıklarını görüyorsunuz. Buna alışmalısınız."

"Ferrari ve Leclerc'e baktığınızda bu açıdan biraz geride kaldıklarını görebilirsiniz."

"Ellerinde olan galibiyetleri bile gerçekten kazanmaya çalışıyorlar. Stratejileriyle diğerlerinden daha akıllı olmaya çalışıyorlar ve bu nedenle hep farklı şeyler yapıyorlar."

"Oysa rakipleriyle aynı şeyi yapsalar ve hata yapmasalar, kesinlikle kazanabilecek donanıma sahipler."

"Bu başarı sürecine ayak uydurmaları ve durumu  kontrol altında götürmeleri gerekiyor. Bu da bana göre bir sanat."

"Bunu yapabilirler mi? Evet ancak bunun için gereken iç huzur ve güvene sahip değiller."

"Koşullar ne olursa olsun, kendinize güvenmelisiniz. Kazanan bir takımla aradaki fark budur. kazanan bir takım, bunun için bir sebep olmasa bile kendisine güvenir. Sadece odaklanmaya devam etmeniz ve zorlamalısınız."

"Red Bull ve Max'le ilgili fark yaratan şey bu. Onlar hiç pes etmiyor. Macaristan'da 10. başladıkları zaman olanlara bakın. Ferrari birinci ve ikinci olacaklarını söylüyordu ancak bunu söylemeden önce yapmak daha iyidir." dedi.

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