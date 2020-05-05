Lammers: "F1, seyircisiz yarış için bize ödeme yapmalı"

Geçtiğimiz hafta sonu Zandvoort, uzun yıllar sonra ilk kez F1 yarışına ev sahipliği yapmalıydı ancak pist sessiz kaldı çünkü yarış, koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Şimdi Zandvoort yarışı için yeni bir tarih aranıyor ve ve gerçekleştirildiği takdirde yarışın seyircisiz yapılması planlanıyor.

Konu hakkında konuşan Hollanda GP sportif direktörü Jan Lammers, "Elbette seyircisiz yarışı düşünmeye hazırız. Ama bu, her türlü mali yükün altına gireceğimiz anlamına gelmiyor."

"Para kazanmayacağız ama zaman ve enerji harcayacağız. Prensip olarak bize hiçbir şeye mal olmamalı. Çünkü kendi açımızdan bu pek de mantıklı değil. Kendi bütçemiz var ve Zandvoort'ta seyircisiz yarışmak istiyorlarsa, işletme maliyetlerini ödemek zorundalar ve bu oldukça önemli."

"Şu anda herkes seyircisiz yarışlar için savaşıyor. Avusturya, Silverstone, Macaristan, muhtemelen Hollanda ve Belçika, Liberty'nin seyircisiz yarışlar konusundaki ilk adayları."

"Ama o zaman bile bu beş yarışa seyircisiz yarış için ödeme yapmak zorunda kalacaklar. Bunlar önemli meblağlar."

"Her şey görüşülüyor. Diğer pistler 'gelecekte indirimli şekilde takvime dönebildiğimiz sürece burada seyircisiz yarışlar yapabilirsiniz' diyorlar."

"Bu teklifler FOM tarafından bazı pistlerde kullanılıyor. Ama bizim için gereksiz maliyetlere maruz kalmak pek de cazip değil. Tamamen FOM'un nasıl ilerlediğine bağlıyız. Şimdilik Zandvoort 35 yıl sonra değil, 36 yıl sonra dönecek gibi duruyor." dedi.