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Formula 1 / Son dakika

Lammers: "Bırakmak, Red Bull'un DNA'sında yok!"

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Lammers: "Bırakmak, Red Bull'un DNA'sında yok!"
Ekleyen:
, Editör

Jan Lammers, Red Bull'un motor sporlarından çekilmesine ihtimal vermiyor. Eski F1 pilotu, takımın motor tedarik sorununu mutlaka çözeceğinden ve gridde kalmaya devam edeceğinden emin.

Honda beklenmeyen bir kararla 2021 sezonu sonrasında F1'den çekileceğini açıklamıştı. Bu, Red Bull'un motor tedarikçisinden yoksun kalacağına ve kendisine yeni bir yol çizmesi gerektiğine işaret ediyordu.

Ardından Red Bull, başka bir tedarikçi bulmak yerine Japon üreticinin operasyonunu kendisi devam ettirme niyetinde olduğunu açıkladı. Bunun üzerine takım tarafından motorun dondurulması gerektiğine karar verildi. Fakat diğer takımlar bunu onaylamazsa takım gridden ayrılma ihtimaliyle karşılaşabilir.

Bugünlerde, bu kararının onaylanmayacağına dair söylentiler iyice artmış durumda. O halde Red Bull'un bu spordaki geleceğinin gittikçe belirsizleştiğini söyleyebiliriz.

1979'dan 1992'ye kadar 41 F1 yarışına çıkan Lammers ise Red Bull'un motor sporlarından çekileceğine asla inanmıyor.

64 yaşındaki eski F1 pilotu, RacingNews365'e verdiği röportajda yarışın onların doğasında olduğunu ve mevcut planları işe yaramasa dahi mutlaka alternatif çözümler üreteceklerini söyledi.

Lammers, "Bırakmak Red Bull'un DNA'sında yok. Onlar hep çözüm odaklı bir ekip."

“Ellerinde pek çok olasılık olduğunu, çünkü bu durumun diğer motor üreticileri için de bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden mutlaka bir çözüm yolu olduğuna inanıyorum."

“Red Bull'un motor fabrikası işletme maliyetlerini devralması Honda için çok değerli olacaktır. Böylece hem son gelişmelerden hep haberdar kalacak hem de bunu uygun maliyetle yapmış olacaklar."

"Bu ihtimal, Red Bull için de diğer alternatiflere göre daha kârlı olabilir ve bir motor ekibi oluşturabilirler." dedi.

Başarılı pilot Sergio Perez'i de kendi renklerine katan Red Bull, Mercedes'e hâlâ kafa tutuyor. Herkes yeni sezonda, bu yeni pilot kadrosundan çok şey bekliyor.

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Seri Formula 1
Editör Zeynep Temel

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