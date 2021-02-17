Lammers: ‘Abu Dhabi GP, yanlış bir imaj yarattı’

Max Verstappen Abu Dhabi’deki yarışı kolaylıkla ve Mercedes pilotlarından daha rahat bir şekilde kazandı. Bu sırada takım arkadaşı Alex Albon da onlarla mücadele edebiliyordu. Böylelikle, istikrarlı düzenlemelerle birlikte Red Bull’un 2021 sezonunda Mercedes’le mücadele edebileceği yönündeki umutlar yeniden doğdu.

Yine de Lammers, Mercedes’in rakiplerini bilerek umutlandırmış olacağını ve bunun takıma ilerleme kat edebilmek için bir avantaj sağlayabileceğini söylüyor.

Motorsport Hollanda'ya konuşan Lammers: ’’Bence Abu Dhabi GP’si biraz yanlış bir imaj yarattı.’’

‘’Bu Mercedes’in biraz ‘hizada olalım’ diye düşünmüş olması da olabilir.’’

‘’Eğer Red Bull arayı kapattığına inanırsa, bu Mercedes için stratejik açıdan iyi bir pozisyon yaratabilir.’’

‘’Durum bundan ibaret demiyorum tabii ki, hiç bilmiyoruz, fakat bunu da hesaba katmalılar.’’ dedi.

Red Bull 2020’deki performanslarını bu sene geliştiremezse, McLaren konusunda gözlerini dört açmalılar. McLaren geçen sezon Takımlar Şampiyonası’nı, Red Bull’un bir sıra arkasında üçüncü bitirmişti. Bu sezonda ise Mercedes motorları olacak.

Lammers, aynı zamanda yeni pilotları Daniel Ricciardo ile Lando Norris’in partnerliğinin takım için birçok iyi yönü olacağını düşünüyor.

Lammers, ‘’Eğer bunu hemen yapabilirlerse çok etkileyici olur.’’

‘’Pilot değişikliklerinde şanslılar. Norris ve Ricciardo aynı takımdayken, kesinlikle eğlenceli olacaktır. Son birkaç yılda yaptıkları değişiklikler ve yaratılan takım atmosferi McLaren’ı çok güçlü yapacak.’’

Bununla birlikte Lammers, McLaren’ın bu sezon üçüncülüğü kolay elde edebileceklerini düşünmüyor ve Ferrari’nin dikkate değer bir seviyede gelişim göstermiş olmasını bekliyor.

Lammers, ‘’Ferrari’nin gösterdiği ilerlemeyi küçümsemiyorum.’’

‘’Yeni bir motorla geliyorlar ve Ferrari’yi biliyorsam bu daha iyi olacaktır. Yani bu açıdan bir şeyler beklenebilir.’’ dedi.

İtalyan ekibin 2022'deki potansiyel motor gelişimi dondurulmasından önce, radikal bir motor konsepti üzerinde çalıştığına dair bilgiler ışığında, Lammers’ın haklılığı yakın bir zamanda kanıtlanabilir.