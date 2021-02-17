Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
37 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
60 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
77 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
95 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
109 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
116 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
130 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
133 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
151 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
165 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
193 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
200 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
207 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
221 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
224 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
234 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
249 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
256 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
263 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
276 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
291 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
298 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Lammers: ‘Abu Dhabi GP, yanlış bir imaj yarattı’

paylaşım
yorumlar
Lammers: ‘Abu Dhabi GP, yanlış bir imaj yarattı’

Eski F1 pilotu Jan Lammers, 2020 sezon finalindeki Red Bull dominasyonunun, Mercedes’in bir oyunu olabileceğini düşünüyor.

Max Verstappen Abu Dhabi’deki yarışı kolaylıkla ve Mercedes pilotlarından daha rahat bir şekilde kazandı. Bu sırada takım arkadaşı Alex Albon da onlarla mücadele edebiliyordu. Böylelikle, istikrarlı düzenlemelerle birlikte Red Bull’un 2021 sezonunda Mercedes’le mücadele edebileceği yönündeki umutlar yeniden doğdu.

Yine de Lammers, Mercedes’in rakiplerini bilerek umutlandırmış olacağını ve bunun takıma ilerleme kat edebilmek için bir avantaj sağlayabileceğini söylüyor.

Motorsport Hollanda'ya konuşan Lammers: ’’Bence Abu Dhabi GP’si biraz yanlış bir imaj yarattı.’’

‘’Bu Mercedes’in biraz ‘hizada olalım’ diye düşünmüş olması da olabilir.’’

‘’Eğer Red Bull arayı kapattığına inanırsa, bu Mercedes için stratejik açıdan iyi bir pozisyon yaratabilir.’’

‘’Durum bundan ibaret demiyorum tabii ki, hiç bilmiyoruz, fakat bunu da hesaba katmalılar.’’ dedi.

Red Bull 2020’deki performanslarını bu sene geliştiremezse, McLaren konusunda gözlerini dört açmalılar. McLaren geçen sezon Takımlar Şampiyonası’nı, Red Bull’un bir sıra arkasında üçüncü bitirmişti. Bu sezonda ise Mercedes motorları olacak.

Lammers, aynı zamanda yeni pilotları Daniel Ricciardo ile Lando Norris’in partnerliğinin takım için birçok iyi yönü olacağını düşünüyor.

Lammers, ‘’Eğer bunu hemen yapabilirlerse çok etkileyici olur.’’

‘’Pilot değişikliklerinde şanslılar. Norris ve Ricciardo aynı takımdayken, kesinlikle eğlenceli olacaktır. Son birkaç yılda yaptıkları değişiklikler ve yaratılan takım atmosferi McLaren’ı çok güçlü yapacak.’’

Bununla birlikte Lammers, McLaren’ın bu sezon üçüncülüğü kolay elde edebileceklerini düşünmüyor ve Ferrari’nin dikkate değer bir seviyede gelişim göstermiş olmasını bekliyor.

Lammers, ‘’Ferrari’nin gösterdiği ilerlemeyi küçümsemiyorum.’’

‘’Yeni bir motorla geliyorlar ve Ferrari’yi biliyorsam bu daha iyi olacaktır. Yani bu açıdan bir şeyler beklenebilir.’’ dedi.

İtalyan ekibin 2022'deki potansiyel motor gelişimi dondurulmasından önce, radikal bir motor konsepti üzerinde çalıştığına dair bilgiler ışığında, Lammers’ın haklılığı yakın bir zamanda kanıtlanabilir.

Galeri: MCL35M'in Silverstone'daki ilk pist üstü görüntüleri

Önceki haber

Galeri: MCL35M'in Silverstone'daki ilk pist üstü görüntüleri
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Teknik analiz: McLaren MCL35M

16s
2
MotoGP

Valentino Rossi – Bir efsanenin de ötesinde

19s
3
Formula 1

Red Bull, 2025'ten itibaren kendi F1 motorunu üretebilir

13s
4
Formula 1

McLaren, MCL35M'i Silverstone'da piste çıkardı!

20s
5
Formula 1

Lammers: ‘Abu Dhabi GP, yanlış bir imaj yarattı’

9 dk
Son Haberler
Lammers: ‘Abu Dhabi GP, yanlış bir imaj yarattı’
F1

Lammers: ‘Abu Dhabi GP, yanlış bir imaj yarattı’

9dk
Galeri: MCL35M'in Silverstone'daki ilk pist üstü görüntüleri
F1

Galeri: MCL35M'in Silverstone'daki ilk pist üstü görüntüleri

10s
Red Bull, motor departmanı için rakip üreticilerin mühendislerini 'cezbetmeyi' planlıyor
F1

Red Bull, motor departmanı için rakip üreticilerin mühendislerini 'cezbetmeyi' planlıyor

11s
Norris, MCL35M ile ilk testinin ardından mutlu
F1

Norris, MCL35M ile ilk testinin ardından mutlu

12s
Brown: "Tek hedefimiz Mercedes'le arayı kapatmak"
F1

Brown: "Tek hedefimiz Mercedes'le arayı kapatmak"

13s
Son Videolar
Canlı izle: 2021 McLaren MCL35M lansmanı 00:00
Formula 1
15 Şub 2021

Canlı izle: 2021 McLaren MCL35M lansmanı

AlphaTauri, AT02'yi ilk kez çalıştırdı 01:11
Formula 1
15 Şub 2021

AlphaTauri, AT02'yi ilk kez çalıştırdı

Ferrari SF21'in motoru çalıştırıldı 01:01
Formula 1
14 Şub 2021

Ferrari SF21'in motoru çalıştırıldı

Why Crypto Fan Tokens Are Coming To F1 in 2021 04:17
Formula 1
12 Şub 2021

Why Crypto Fan Tokens Are Coming To F1 in 2021

DÜNYA TERSİNE DÖNDÜ BU NASIL SIRALAMA!? - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 26 30:26
Formula 1
7 Şub 2021

DÜNYA TERSİNE DÖNDÜ BU NASIL SIRALAMA!? - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 26

Çok Okunanlar Bugün

Teknik analiz: McLaren MCL35M
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Teknik analiz: McLaren MCL35M

Valentino Rossi – Bir efsanenin de ötesinde
MotoGP MotoGP / Portre

Valentino Rossi – Bir efsanenin de ötesinde

Red Bull, 2025'ten itibaren kendi F1 motorunu üretebilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, 2025'ten itibaren kendi F1 motorunu üretebilir

McLaren, MCL35M'i Silverstone'da piste çıkardı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, MCL35M'i Silverstone'da piste çıkardı!

Lammers: ‘Abu Dhabi GP, yanlış bir imaj yarattı’
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Lammers: ‘Abu Dhabi GP, yanlış bir imaj yarattı’

Galeri: MCL35M'in Silverstone'daki ilk pist üstü görüntüleri
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Galeri: MCL35M'in Silverstone'daki ilk pist üstü görüntüleri

Red Bull, motor departmanı için rakip üreticilerin mühendislerini 'cezbetmeyi' planlıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, motor departmanı için rakip üreticilerin mühendislerini 'cezbetmeyi' planlıyor

McLaren'ın Mercedes motoruyla yaptığı dyno testleri sorunsuz geçmiş
Haber video
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren'ın Mercedes motoruyla yaptığı dyno testleri sorunsuz geçmiş

Son Haberler

Lammers: ‘Abu Dhabi GP, yanlış bir imaj yarattı’
F1 Formula 1 / Son dakika

Lammers: ‘Abu Dhabi GP, yanlış bir imaj yarattı’

Galeri: MCL35M'in Silverstone'daki ilk pist üstü görüntüleri
F1 Formula 1 / Son dakika

Galeri: MCL35M'in Silverstone'daki ilk pist üstü görüntüleri

Red Bull, motor departmanı için rakip üreticilerin mühendislerini 'cezbetmeyi' planlıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, motor departmanı için rakip üreticilerin mühendislerini 'cezbetmeyi' planlıyor

Norris, MCL35M ile ilk testinin ardından mutlu
F1 Formula 1 / Son dakika

Norris, MCL35M ile ilk testinin ardından mutlu

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.