Lammers: "2024 Hamilton ve Sainz için tuhaf bir sene olacak"

Formula 1 dünyası son aylarda adeta bir kış uykusundaydı ve neredeyse hiç yeni haber çıkmıyordu.

Charles Leclerc kontrat yeniledi, Lando Norris yeni anlaşma imzaladı; hal böyle olunca 2025 için çok değişiklik yok gibiydi.

Fakat Lewis Hamilton, sürpriz şekilde kontratını 1 yıl erken tamamlamayı seçerek, 2025 için Ferrari'ye imza attı.

Bu haber F1 dünyasında büyük şaşkınlığa yol açarken, konuya dair yorumlar gelmeye devam ediyor.

Son olarak Jan Lammers, konu hakkında F1Maximaal'a şöyle konuştu: "Bu elbette şoke edici bir haber fakat iyi anlamda."

"Sanırım taraftarlar şimdiden ellerini ovuşturmaya başladılar. Lewis Hamilton'ın 2025'te Ferrari'ye gitmesi ve 2026'da yeni motorlara sahip olmamız harika."

"Bence önümüzdeki birkaç yıl içinde çok eğleneceğiz."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, talk after the race

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images