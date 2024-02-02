Lammers: "2024 Hamilton ve Sainz için tuhaf bir sene olacak"

Formula 1 dünyası son aylarda adeta bir kış uykusundaydı ve neredeyse hiç yeni haber çıkmıyordu.

Charles Leclerc kontrat yeniledi, Lando Norris yeni anlaşma imzaladı; hal böyle olunca 2025 için çok değişiklik yok gibiydi.

Fakat Lewis Hamilton, sürpriz şekilde kontratını 1 yıl erken tamamlamayı seçerek, 2025 için Ferrari'ye imza attı.

Bu haber F1 dünyasında büyük şaşkınlığa yol açarken, konuya dair yorumlar gelmeye devam ediyor.

Son olarak Jan Lammers, konu hakkında F1Maximaal'a şöyle konuştu: "Bu elbette şoke edici bir haber fakat iyi anlamda."

"Sanırım taraftarlar şimdiden ellerini ovuşturmaya başladılar. Lewis Hamilton'ın 2025'te Ferrari'ye gitmesi ve 2026'da yeni motorlara sahip olmamız harika."

"Bence önümüzdeki birkaç yıl içinde çok eğleneceğiz."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, talk after the race Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Fakat Hamilton şimdi bir yıl daha Mercedes'le yarışmak zorunda kalacak ve tüm takım, herkes onun ayrılacağını zaten biliyor olacak. Bu yüzden elbette her iki takım için de çok rahatsız edici bir durum ortaya çıkıyor."

"Daha erken ayrılması bana pek olası gelmiyor."

Sonrasında şöyle devam etti: "Bu vedanın altında yatan nedenlerin ne olduğunu bilmiyoruz. Yine de bir Formula 1 pilotu olarak her zaman bir gün o ikonik ve efsanevi Ferrari için yarışmak istediğinizi tahmin edebiliyorum."

"Bunun Hamilton üzerinde ne kadar rol oynadığını tabii ki en iyi o bilebilir."

"Hem Ferrari hem de Hamilton, birbirlerindeki potansiyeli görüyorlar. Ferrari son yıllarda hem stratejik hem de başka hatalar yaptı. Bu yüzden de çokça puan kaybetti."

"Hamilton bence Ferrari'nin potansiyelini gördü. Hamilton'ın potansiyelinden şüphe etmemize zaten gerek yok."

Lammers, Hamilton'ın Ferrari'de eski rakibi Max Verstappen ile tekrar rekabet edip edemeyeceği sorulduğunda, "Elbette kilit soru bu. Öyle düşündüğüne eminim. Yedi dünya şampiyonluğu ile böyle düşünmesi gayet adil bir düşünce."

"Bence güzel bir mücadele olacak, umarım Max de bir süre daha devam eder." cevabını verdi.