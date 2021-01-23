Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Lammers: "Hamilton'ın 'en büyük dezavantajı' en iyi aracı sürüyor olması"

paylaşım
yorumlar
Lammers: "Hamilton'ın 'en büyük dezavantajı' en iyi aracı sürüyor olması"
Ekleyen:
, Editör

Hollanda GP Organizatörü ve eski F1 Pilotu Jan Lammers, 2021'de Lewis Hamilton ve Max Verstappen arasında şampiyonluk savaşı görmek istediklerini söylerken, en hızlı aracı kullanıyor olmasının taraftarlar tarafından farklı bir algıya yol açtığını söyledi.

Max Verstappen, 2020 yılında Mercedes sürücüleriyle mücadele edebilen tek isimdi ve 2021 yılında Red Bull'la beraber şampiyonluk savaşında olmak istiyor.

Şu anda Lewis Hamilton'ın yeni sezonda F1'de kalıp kalmayacağı bilinmiyor ancak Hollanda GP'nin sportif direktörü Jan Lammers, 2021 yılında Hamilton ve Verstappen arasında şampiyonluk savaşı görmek istediğini söyledi.

Eski F1 pilotu, De Telegraaf'daki köşesinde:  "Elbette bu yıl Lewis Hamilton ile Max Verstappen arasında heyecan dolu bir savaş görmeyi umuyorum."

"Buradaki soru şu: Red Bull Racing doğru yönde gitmeyi başarabildi mi? Yoksa gelişim hızında Mercedes yine eşsiz miydi?" yazdı.

Lammers, her ne kadar Verstappen'in Hamilton'dan daha yavaş olmadığını düşünse de İngiliz pilotun yeteneğinin son dönemde küçümsendiğini ve hızlı bir araca sahip olduğu için kazandığı teorisinin 7 kez dünya şampiyonu için haksızlık olduğunu söyledi.

Lammers: "Max doğal bir yetenek. Bunu Formula 1'e girmeden önce zaten biliyorduk."

"Aynı şey gençlik döneminde etkileyici bir performans sergileyen Lewis Hamilton için de geçerli."

"Onun en büyük 'dezavantajı' yıllardır en iyi aracı  kullanıyor olması ve bu da seyircilere, yeteneği hakkında biraz bulanık bir görüntü sunuyor." dedi.

 

Alonso: "İnsanlar, 2007 yılında Hamilton'la yarışırken Bridgestone'a geçtiğimizle ilgilenmiyor"

Önceki haber

Alonso: "İnsanlar, 2007 yılında Hamilton'la yarışırken Bridgestone'a geçtiğimizle ilgilenmiyor"

Sonraki haber

Button: "Williams F1'in yeni sahipleri 'değişimden korkmuyorlar'"

Button: "Williams F1'in yeni sahipleri 'değişimden korkmuyorlar'"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Alonso: "İnsanlar, 2007 yılında Hamilton'la yarışırken Bridgestone'a geçtiğimizle ilgilenmiyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso: "İnsanlar, 2007 yılında Hamilton'la yarışırken Bridgestone'a geçtiğimizle ilgilenmiyor"

Albers: "George Russell, Hamilton'ın tüm planlarını altüst etti"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Albers: "George Russell, Hamilton'ın tüm planlarını altüst etti"

Lammers: "Hamilton'ın 'en büyük dezavantajı' en iyi aracı sürüyor olması"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Lammers: "Hamilton'ın 'en büyük dezavantajı' en iyi aracı sürüyor olması"

Verstappen, sözlük tanımı değişiklikliği için bir kampanya başlatılmasına neden oldu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen, sözlük tanımı değişiklikliği için bir kampanya başlatılmasına neden oldu

Horner: "Russell, Verstappen'in en iyisi olduğunu kanıtladı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "Russell, Verstappen'in en iyisi olduğunu kanıtladı"

Bölükbaşı: "F1'de ülkemi temsil etme hayalime bir adım daha yaklaşıyorum"
F3 F3 / Son dakika

Bölükbaşı: "F1'de ülkemi temsil etme hayalime bir adım daha yaklaşıyorum"

Şampiyonluk hedefleyen Honda, bu yıl 2022 motorunu kullanacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Şampiyonluk hedefleyen Honda, bu yıl 2022 motorunu kullanacak!

Vettel, Aston Martin fabrikasına ilk ziyaretini yaptı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Aston Martin fabrikasına ilk ziyaretini yaptı!

Son Haberler

Button: "Williams F1'in yeni sahipleri 'değişimden korkmuyorlar'"
F1 Formula 1 / Son dakika

Button: "Williams F1'in yeni sahipleri 'değişimden korkmuyorlar'"

Lammers: "Hamilton'ın 'en büyük dezavantajı' en iyi aracı sürüyor olması"
F1 Formula 1 / Son dakika

Lammers: "Hamilton'ın 'en büyük dezavantajı' en iyi aracı sürüyor olması"

Alonso: "İnsanlar, 2007 yılında Hamilton'la yarışırken Bridgestone'a geçtiğimizle ilgilenmiyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Alonso: "İnsanlar, 2007 yılında Hamilton'la yarışırken Bridgestone'a geçtiğimizle ilgilenmiyor"

Verstappen, sözlük tanımı değişiklikliği için bir kampanya başlatılmasına neden oldu
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen, sözlük tanımı değişiklikliği için bir kampanya başlatılmasına neden oldu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Alonso: "İnsanlar, 2007 yılında Hamilton'la yarışırken Bridgestone'a geçtiğimizle ilgilenmiyor"

2s
2
Formula 1

Albers: "George Russell, Hamilton'ın tüm planlarını altüst etti"

17s
3
Formula 1

Lammers: "Hamilton'ın 'en büyük dezavantajı' en iyi aracı sürüyor olması"

41 dk
4
Formula 1

Verstappen, sözlük tanımı değişiklikliği için bir kampanya başlatılmasına neden oldu

4s
5
Formula 1

Horner: "Russell, Verstappen'in en iyisi olduğunu kanıtladı"

17s

Son Haberler

Button: "Williams F1'in yeni sahipleri 'değişimden korkmuyorlar'"

Button: "Williams F1'in yeni sahipleri 'değişimden korkmuyorlar'"

Formula 1
2dk
Lammers: "Hamilton'ın 'en büyük dezavantajı' en iyi aracı sürüyor olması"

Lammers: "Hamilton'ın 'en büyük dezavantajı' en iyi aracı sürüyor olması"

Formula 1
41dk
Alonso: "İnsanlar, 2007 yılında Hamilton'la yarışırken Bridgestone'a geçtiğimizle ilgilenmiyor"

Alonso: "İnsanlar, 2007 yılında Hamilton'la yarışırken Bridgestone'a geçtiğimizle ilgilenmiyor"

Formula 1
2s
Verstappen, sözlük tanımı değişiklikliği için bir kampanya başlatılmasına neden oldu

Verstappen, sözlük tanımı değişiklikliği için bir kampanya başlatılmasına neden oldu

Formula 1
4s
Binotto: "2020'de Leclerc, takım lideri kimliğini kanıtladı"

Binotto: "2020'de Leclerc, takım lideri kimliğini kanıtladı"

Formula 1
16s

Son Videolar

Gümüş Oklar'ın hikayesi: Mercedes W03 03:28
Formula 1
20 Oca 2021

Gümüş Oklar'ın hikayesi: Mercedes W03

2021'deki yere basma gücü kuralları her şeyi değiştirecek mi? 07:04
Formula 1
20 Oca 2021

2021'deki yere basma gücü kuralları her şeyi değiştirecek mi?

Renault rebrands as Alpine F1 Team for 2021 03:08
Formula 1
20 Oca 2021

Renault rebrands as Alpine F1 Team for 2021

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future 07:56
Formula 1
12 Oca 2021

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future

F1 2021’s runners and riders 01:21
Formula 1
30 Ara 2020

F1 2021’s runners and riders

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.