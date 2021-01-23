Lammers: "Hamilton'ın 'en büyük dezavantajı' en iyi aracı sürüyor olması"

Max Verstappen, 2020 yılında Mercedes sürücüleriyle mücadele edebilen tek isimdi ve 2021 yılında Red Bull'la beraber şampiyonluk savaşında olmak istiyor.

Şu anda Lewis Hamilton'ın yeni sezonda F1'de kalıp kalmayacağı bilinmiyor ancak Hollanda GP'nin sportif direktörü Jan Lammers, 2021 yılında Hamilton ve Verstappen arasında şampiyonluk savaşı görmek istediğini söyledi.

Eski F1 pilotu, De Telegraaf'daki köşesinde: "Elbette bu yıl Lewis Hamilton ile Max Verstappen arasında heyecan dolu bir savaş görmeyi umuyorum."

"Buradaki soru şu: Red Bull Racing doğru yönde gitmeyi başarabildi mi? Yoksa gelişim hızında Mercedes yine eşsiz miydi?" yazdı.

Lammers, her ne kadar Verstappen'in Hamilton'dan daha yavaş olmadığını düşünse de İngiliz pilotun yeteneğinin son dönemde küçümsendiğini ve hızlı bir araca sahip olduğu için kazandığı teorisinin 7 kez dünya şampiyonu için haksızlık olduğunu söyledi.

Lammers: "Max doğal bir yetenek. Bunu Formula 1'e girmeden önce zaten biliyorduk."

"Aynı şey gençlik döneminde etkileyici bir performans sergileyen Lewis Hamilton için de geçerli."

"Onun en büyük 'dezavantajı' yıllardır en iyi aracı kullanıyor olması ve bu da seyircilere, yeteneği hakkında biraz bulanık bir görüntü sunuyor." dedi.