Lammers: “2021, Red Bull’un en güçlü senesi olabilir”

Verstappen, üç günlük testin ilk ve son gününde en hızlı tur sürelerini yaparak çok üretken bir test geçirdi. Toplam 203 tur atan Hollandalı pilot, aynı zamanda araçtan da iyi hisler aldığını belirtti.

On kez yarış galibi Verstappen, yeni araç hakkında ‘tahmin edilebilir’ ve ‘dayanıklı’ yorumlarını yaptı.

Jan Lammers, Motorsport.com’a verdiği demeçte Red Bull’un Bahreyn testlerindeki performansı hakkında şunları söyledi: “Çok etkileyici görünüyor.”

“Mercedes’in tam performansını görmedik, bu yüzden durumu tamamen analiz etmek zor. Ancak Red Bull, yaptığı her şeyden çok memnun.”

2021 kuralları genel olarak sabit kalsa da, takımlar bazı küçük değişiklikler yapmak zorunda kaldılar.

Lammers Red Bull’un bu değişikliklerden yararlanabileceğini düşündüğünü de ekledi. Kış testleri Mercedes için zor geçse de, Lammers, bu konu hakkında bir şey söylemenin zor olduğunu belirtti.

“Bir tarafta hazır olmamış olabilirler. Ancak diğer taraftan bakarsanız, bu kurallarla da alakalı olabilir. Bunlar, takımlar için farklı.”

“Mercedes geçen yıl çok dengeliydi. Güç ünitesi de çok önemli, ancak Mercedes’in şasisi her defasında daha da iyi hale geldi. Şu anda onlar için bir şeylerin yolunda gitmediği bir dönem olabilir.”

“Bu, aracı mekanik anlamda biraz daha farklı ayarlamanız gerektiği anlamına geliyor.”

“Kurallardaki değişiklikler bazı takımlara daha iyi uyuyor, böylelikle dengeyi bulabiliyorlar. Bazı takımlardaysa, değişiklikler dengenin kaybolmasına yol açıyor.”

“Mercedes harika bir takım ve önlem almasını biliyor. Belki de testlerde, problemlerle karşılaştıklarında şaşırdılar. Ancak ilk yarıştan önce düzeltmelerini bekleyebilirsiniz.”

Mercedes ve Red Bull’un taban eğimi konusundaki yaklaşımları da genelde farklı oluyor. Red Bull yıllardır daha yüksek eğim kullanırken, Mercedes daha alçak eğim tercih ediyor.

Kurallardaki değişiklikler sayesinde yüksek eğimli araçların bir avantajı olabilir.

“Tüm verileri analiz ettikleri ve bir sonuca vardıkları zaman, sorunun nerede olduğunu ve nasıl çözebileceklerini somut olarak görebilecekler.”

“Bunlar çok hassas şeyler”

“Programı bitirip yeni sezona hazır olma anlamında Mercedes biraz geride kalmış görünüyor, ancak durduk yere kimse yedi kez dünya şampiyonu olmuyor.”

Red Bull bu sezon şampiyona da Mercedes’le mücadele edebilir mi diye sorulduğunda Lammers’ın cevabı şöyle oluyor: “Bence bu yıl Red Bull’un en güçlü yılı.”

“Bu yılki istikrarın, Max ve Ricciardo’nun iyi zamanlarıyla kıyaslanmasını bekliyorum. Bence Perez ve Verstappen, yarışlarda performans anlamında birbirlerine yakın olacaklar.”

“Eğer Perez çok iyi iş çıkarırsa, takıma biraz heyecan gelmiş olur. Ancak Bence Max, Perez’in de gaza basacağını kabullenecek."

“Aralarındaki sağlıklı rekabet, Verstappen’i güçlendirir.”

“Max rekabetten asla korkmaz. Bence Red Bull’un Max adına en iyi yılı olabilir.”