Lammers: “2021, Red Bull’un en güçlü senesi olabilir”

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
9 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
32 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
50 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
67 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
81 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
88 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
102 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
106 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
123 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
137 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
165 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
172 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
179 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
193 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
197 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
207 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
221 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
228 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
235 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
249 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
263 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
270 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Leclerc: "Pozitif olmamız için sebepler var"
Formula 1 / Bahreyn Mart testi / Röportaj

Lammers: “2021, Red Bull’un en güçlü senesi olabilir”

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker

Eski Formula 1 sürücüsü Jan Lammers, Max Verstappen’in ve harika sezon öncesi geçiren Red Bull Racing’in şansı hakkında çok iyimser düşünüyor.

Lammers: “2021, Red Bull’un en güçlü senesi olabilir”

Verstappen, üç günlük testin ilk ve son gününde en hızlı tur sürelerini yaparak çok üretken bir test geçirdi. Toplam 203 tur atan Hollandalı pilot, aynı zamanda araçtan da iyi hisler aldığını belirtti.

On kez yarış galibi Verstappen, yeni araç hakkında ‘tahmin edilebilir’ ve ‘dayanıklı’ yorumlarını yaptı.

Jan Lammers, Motorsport.com’a verdiği demeçte Red Bull’un Bahreyn testlerindeki performansı hakkında şunları söyledi: “Çok etkileyici görünüyor.”

“Mercedes’in tam performansını görmedik, bu yüzden durumu tamamen analiz etmek zor. Ancak Red Bull, yaptığı her şeyden çok memnun.”

2021 kuralları genel olarak sabit kalsa da, takımlar bazı küçük değişiklikler yapmak zorunda kaldılar.

Lammers Red Bull’un bu değişikliklerden yararlanabileceğini düşündüğünü de ekledi. Kış testleri Mercedes için zor geçse de, Lammers, bu konu hakkında bir şey söylemenin zor olduğunu belirtti.

“Bir tarafta hazır olmamış olabilirler. Ancak diğer taraftan bakarsanız, bu kurallarla da alakalı olabilir. Bunlar, takımlar için farklı.”

“Mercedes geçen yıl çok dengeliydi. Güç ünitesi de çok önemli, ancak Mercedes’in şasisi her defasında daha da iyi hale geldi. Şu anda onlar için bir şeylerin yolunda gitmediği bir dönem olabilir.”

“Bu, aracı mekanik anlamda biraz daha farklı ayarlamanız gerektiği anlamına geliyor.”

“Kurallardaki değişiklikler bazı takımlara daha iyi uyuyor, böylelikle dengeyi bulabiliyorlar. Bazı takımlardaysa, değişiklikler dengenin kaybolmasına yol açıyor.”

“Mercedes harika bir takım ve önlem almasını biliyor. Belki de testlerde, problemlerle karşılaştıklarında şaşırdılar. Ancak ilk yarıştan önce düzeltmelerini bekleyebilirsiniz.”

Mercedes ve Red Bull’un taban eğimi konusundaki yaklaşımları da genelde farklı oluyor. Red Bull yıllardır daha yüksek eğim kullanırken, Mercedes daha alçak eğim tercih ediyor.

Kurallardaki değişiklikler sayesinde yüksek eğimli araçların bir avantajı olabilir.

“Tüm verileri analiz ettikleri ve bir sonuca vardıkları zaman, sorunun nerede olduğunu ve nasıl çözebileceklerini somut olarak görebilecekler.”

“Bunlar çok hassas şeyler”

“Programı bitirip yeni sezona hazır olma anlamında Mercedes biraz geride kalmış görünüyor, ancak durduk yere kimse yedi kez dünya şampiyonu olmuyor.”

Red Bull bu sezon şampiyona da Mercedes’le mücadele edebilir mi diye sorulduğunda Lammers’ın cevabı şöyle oluyor: “Bence bu yıl Red Bull’un en güçlü yılı.”

“Bu yılki istikrarın, Max ve Ricciardo’nun iyi zamanlarıyla kıyaslanmasını bekliyorum. Bence Perez ve Verstappen, yarışlarda performans anlamında birbirlerine yakın olacaklar.”

“Eğer Perez çok iyi iş çıkarırsa, takıma biraz heyecan gelmiş olur. Ancak Bence Max, Perez’in de gaza basacağını kabullenecek."

“Aralarındaki sağlıklı rekabet, Verstappen’i güçlendirir.”

“Max rekabetten asla korkmaz. Bence Red Bull’un Max adına en iyi yılı olabilir.”

paylaşım
yorumlar
Leclerc: "Pozitif olmamız için sebepler var"

Önceki haber

Leclerc: "Pozitif olmamız için sebepler var"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn Mart testi
Pilotlar Jan Lammers , Max Verstappen
Takımlar Mercedes , Red Bull Racing
Editör Erwin Jaeggi

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Lammers: “2021, Red Bull’un en güçlü senesi olabilir”

4s
2
Formula 1

Leclerc: "Pozitif olmamız için sebepler var"

4s
3
Formula 1

Vettel: "Mercedes, mucizevi turlar atmasa da geri dönecektir"

9s
4
Formula 1

Sainz: "Ferrari geçen yıla göre gelişti ancak rakipleri de gelişti"

11s
5
Formula 1

Marko: "Favori Mercedes"

14s
Son Haberler
Lammers: “2021, Red Bull’un en güçlü senesi olabilir”
F1

Lammers: “2021, Red Bull’un en güçlü senesi olabilir”

4s
Leclerc: "Pozitif olmamız için sebepler var"
F1

Leclerc: "Pozitif olmamız için sebepler var"

4s
Giovinazzi: "Hem yeni araç hem de yeni motor daha iyi"
F1

Giovinazzi: "Hem yeni araç hem de yeni motor daha iyi"

5s
Pirelli: "F1 araçları geçen seneki kadar hızlı olacaklar"
F1

Pirelli: "F1 araçları geçen seneki kadar hızlı olacaklar"

6s
Williams, 2021 aero konseptiyle inişli çıkışlı bir sezon bekliyor
F1

Williams, 2021 aero konseptiyle inişli çıkışlı bir sezon bekliyor

7s
Son Videolar
F1 2021 sezonuna bir bakış 01:27
Formula 1
7s

F1 2021 sezonuna bir bakış

2021 Mercedes F1 Aracı Açıklandı! 08:03
Formula 1
7s

2021 Mercedes F1 Aracı Açıklandı!

F1 İstatistikleri - Bahrain'deki 2021 Sezon Öncesi Testlerinden Veriler 00:35
Formula 1
8s

F1 İstatistikleri - Bahrain'deki 2021 Sezon Öncesi Testlerinden Veriler

F1 2021 araçlarının test görüntüleri 01:58
Formula 1
15 Mar 2021

F1 2021 araçlarının test görüntüleri

Murray Walker: F1'in Sesi (1923-2021) 04:29
Formula 1
15 Mar 2021

Murray Walker: F1'in Sesi (1923-2021)

Erwin Jaeggi More from
Erwin Jaeggi
Marko, Avusturya GP ile ilgili ayrıntıları açıkladı Avusturya GP
Formula 1 / Son dakika

Marko, Avusturya GP ile ilgili ayrıntıları açıkladı

Bottas'ın menajeri, 2021 için Renault ile görüştü
Formula 1 / Son dakika

Bottas'ın menajeri, 2021 için Renault ile görüştü

Doornbos: "Sainz, Ferrari için Ricciardo'dan daha iyi bir seçimdi"
Formula 1 / Son dakika

Doornbos: "Sainz, Ferrari için Ricciardo'dan daha iyi bir seçimdi"

More from
Jan Lammers
Lammers: "F1, seyircisiz yarış için bize ödeme yapmalı" Hollanda GP
Formula 1 / Röportaj

Lammers: "F1, seyircisiz yarış için bize ödeme yapmalı"

Hollanda, F1 yarışını 2021'e ertelemeyi gözden geçiriyor! Hollanda GP
Formula 1 / Son dakika

Hollanda, F1 yarışını 2021'e ertelemeyi gözden geçiriyor!

Barrichello ve Lammers 2017'de LMP2'de yarışacak
European Le Mans / Son dakika

Barrichello ve Lammers 2017'de LMP2'de yarışacak

More from
Mercedes
Vettel: "Mercedes, mucizevi turlar atmasa da geri dönecektir"
Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Mercedes, mucizevi turlar atmasa da geri dönecektir"

Mercedes, vites kutusu sorunu yaşamamak için vites aralıklarını azaltmış Bahreyn Mart testi
Formula 1 / Analiz

Mercedes, vites kutusu sorunu yaşamamak için vites aralıklarını azaltmış

Hamilton: "Hedefimiz sürekli gelişmek ve güçlü olduğumuz alanlarda geriye düşmemek"
Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Hedefimiz sürekli gelişmek ve güçlü olduğumuz alanlarda geriye düşmemek"

Çok Okunanlar Bugün

Lammers: “2021, Red Bull’un en güçlü senesi olabilir”
Formula 1 Formula 1 / Röportaj

Lammers: “2021, Red Bull’un en güçlü senesi olabilir”

Leclerc: "Pozitif olmamız için sebepler var"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Pozitif olmamız için sebepler var"

Vettel: "Mercedes, mucizevi turlar atmasa da geri dönecektir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Mercedes, mucizevi turlar atmasa da geri dönecektir"

Sainz: "Ferrari geçen yıla göre gelişti ancak rakipleri de gelişti"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Ferrari geçen yıla göre gelişti ancak rakipleri de gelişti"

Marko: "Favori Mercedes"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Favori Mercedes"

Haas: "Bu sezon sonuncu olabiliriz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haas: "Bu sezon sonuncu olabiliriz"

Pirelli: "F1 araçları geçen seneki kadar hızlı olacaklar"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Pirelli: "F1 araçları geçen seneki kadar hızlı olacaklar"

Giovinazzi: "Hem yeni araç hem de yeni motor daha iyi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi: "Hem yeni araç hem de yeni motor daha iyi"

Son Haberler

Lammers: “2021, Red Bull’un en güçlü senesi olabilir”
F1 Formula 1 / Röportaj

Lammers: “2021, Red Bull’un en güçlü senesi olabilir”

Leclerc: "Pozitif olmamız için sebepler var"
F1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Pozitif olmamız için sebepler var"

Giovinazzi: "Hem yeni araç hem de yeni motor daha iyi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi: "Hem yeni araç hem de yeni motor daha iyi"

Pirelli: "F1 araçları geçen seneki kadar hızlı olacaklar"
F1 Formula 1 / Son dakika

Pirelli: "F1 araçları geçen seneki kadar hızlı olacaklar"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.