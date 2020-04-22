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Formula 1 / Son dakika

Lammers: "2020 Hollanda GP'nin gerçekleşmesi mümkün görünmüyor"

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Lammers: "2020 Hollanda GP'nin gerçekleşmesi mümkün görünmüyor"
Ekleyen:
, Editör
22 Nis 2020 09:46

Hollanda Grand Prix'sinin sportif direktörü Jan Lammers, mevcut şartlar altında 2020 Hollanda Grand Prix'sinin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Salı akşamı Hollanda Başbakan Mark Rutte, etkinlik yasağının üç ay süreyle uzatıldığını ve böylece Hollanda Grand Prix'sinin 1 Eylül'den önce gerçekleşmeyeceğini duyurdu.

Bu, F1 yarışının yaz arasında gerçekleşemeyeceği anlamına geliyor ve Lammers, artık yarışın yapıma şansını pek de yüksek görmüyor.

“Hâlâ hangi olasılıkların var olduğunu görmek zorundayız, ancak şu noktada bu yıl [yarış yapmamızın] mümkün olabileceğini düşünmüyorum."

"Yani, öyle. Uzmanların değerlendirmelerine saygı duyuyorum, artık netliğe sahibiz. Formula 1 ve FIA'nın patronları, bu sezon için bir takvim hazırlamak gibi neredeyse imkansız bir görevle karşı karşıya."

"Taraftarlar arasında 1,5 metre mesafe olduğu veya seyircisiz bir yarış yapmak gibi alternatif seçenekleri tartışmadık. Bu bizim için imkansız. Yarışı, tasarlandığı şekilde gerçekleştirmek istiyoruz."

"Bunu yapmaya hazırdık ama şimdi virüs tüm dünyayı yönetiyor. Singapur'da da her şeyin doğru yapıldığı düşünülüyordu ve şimdi kısıtlamaları gevşettiklerine pişman oluyorlar. ”

"Tabii ki bu üzüntü verici ama bu durumda olan tek organizatörler bizler değiliz." dedi.

Lammers şu noktada yaptıkları her planın "enerji israfı" olacağını yineledi.

“Şimdiden pek çok senaryoyu tartıştık ama her şey boşa giden enerjiden başka bir şey değil. Bu sadece daha fazla karmaşaya yol açıyor. Daha fazla soru ortaya çıkıyor. Sadece somut bir şey varsa söylemek daha doğru. Her şeyin nasıl olacağını sadece sessizce bekliyoruz."

"Elbette değerlendirdiğimiz her şey ciddi bir seçenek, çünkü hepiniz bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Her türlü seçenek masada olacak. Mantıken kötü fikirler de var, ama bunları tek tek ortadan kaldırıyoruz. Ağustos'un bizim için hiçbir zaman bir seçenek olmayacağı ortaya çıktı. Bu, farklı senaryolar hakkında konuşmanın ne kadar anlamsız olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Konuşmak için konuşmamalısınız."

“Hükümet, pist, Grand Prix, FIA ve FOM gibi farklı organizasyonlar var. Yerine oturması gereken pek çok parça var. Herkesin başını ağrıtan bir durum. Birdenbire bir ay içinde Grand Prix düzenleyeceğimizi ve sanki hiçbir şey olmamış gibi 100 bin seyirci almaya hazır olduğumuzu duyurursak sonunda kaç kişinin geleceğini merak ediyorum."

"Dürüst olmak gerekirse, bu konuda kimseye iyilik yapacağımızı sanmıyorum."

"1.5 metrelik mesafe ile 100 bin kişiye sahip olmak zorunda kalırsak Zandvoort'ta yer kalmayacak. O zaman Zandvoort Grand Prix değil, Kennemerland Grand Prix olacak!" diyerek espri de yapan Lammers, sözlerine şöyle devam etti: "Her şey, durumun nasıl göründüğüne ve toplum olarak ne kadar çabuk iyileşebileceğimize bağlı. Bu da çok önemli iki şeye bağlı; birincisi, bir ilacın gelişi ve ikincisi, bir aşının gelişi."

"Bu iki şey orada olduğunda, herkes tekrar bir şeyler yapmaya cesaret edebilir. Eylül ayında bir aşı olasılığından bahsediyorlar. Öyle olsa bile ne kadar hızlı üretilebileceği ve dağıtılabileceği de soru işareti olacak."

"Gelecek yıl tekrar büyük etkinlikler düzenleyip düzenleyemeyeceğimiz bunlara bağlı."

Pist direktörü Robert van Overdijk de Eylül ayına kadar sürecek olan yasak kalksa bile iyimser değil.

“Böyle bir talebi düşünmemiz gerekiyor ama kişisel düşüncem 2 Eylül'den sonra her şeyin aniden tekrar normale dönmeyeceği yönünde."

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Editör Kemal Şengül

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