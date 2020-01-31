Lammers: “2020 belki de son on yılın en heyecan verici F1 sezonu olacak”

Kurallardaki istikrardan ötürü gelecek yıl oldukça heyecan verici bir şampiyonluk savaşı bekleniyor. Çünkü istikrar genellikle performans yakınlaşması anlamına geliyor.

Hollanda Grand Prix'si patronu Lammers sadece Zandvoort takvime döndüğü için değil, aynı zamanda heyecan verici bir şampiyonluk savaşı olacağı için de güzel bir yıl geçireceklerini düşünüyor.

Lammers, "Herkes birbirine çok daha yakın olacak. Aradaki farklar eskisi kadar büyük olmayacağı için şampiyonluk savaşı son on yıldan daha heyecanlı olacak. Bence güzel bir savaş mümkün olabilir.”

“Yenilmesi gereken pilot Lewis olacak çünkü Michael Schumacher’i yakalayabileceği noktaya geldi."

"Max belki de onu bu başarıdan uzak tutmak için en büyük rakip olacak. Bence çok güzel bir sezon olacak."

Son olarak Hollanda’nın takvime dönüşü için, “Ben her zaman Steve Jobs'un ‘Dünyayı değiştirecek insanlar, onu değiştirebileceklerini düşünecek kadar çılgın olanlardır’ görüşünü benimsiyorum. "

"Zandvoort'un takvime döneceğini söylerken yeterince çılgınca davrandık ve takvimde olduğumuz için mutluyum.“ dedi.

Çeviri: İnci Beğen

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