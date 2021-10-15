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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Lammers: "Red Bull ve Verstappen'in endişelenmesi gerekiyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Jan Lammers, Red Bull ve Max Verstappen'in, Mercedes'in güçlü performansı göz önüne alındığında "endişelenmesi gerektiğini" belirtti.

Lammers: "Red Bull ve Verstappen'in endişelenmesi gerekiyor"

Sochi'deki yarışa en geriden başlayan ve ikinci olan Verstappen, Türkiye'de bir kez daha ikinci oldu ve şu anda bitime altı yarış kala şampiyonayı Lewis Hamilton'ın altı puan önünde ilk sırada götürüyor. Diğer tarafta Red Bull, takımlar şampiyonasında Mercedes'in 36 puan gerisinde yer alıyor.

Red Bull, Fransa Grand Prix'sinden sonra ilk kez Türkiye'de iki araçla birden podyuma çıkmayı başarmıştı ancak bu, pek de gerçekçi bir tablo değil. Çünkü Mercedes, hafta sonu boyunca Red Bull'dan daha güçlüydü ve şu anda belli bir hız avantajına sahip gibi görünüyorlar.

Hollanda GP'nin patronu Jan Lammers, Türkiye Grand Prix'si sonucunun, Red Bull için pek de olumlu bir tablo olduğuna inanmıyor.

Lammers, Mercedes'in hızı göz önüne alındığında Red Bull ve Verstappen'in, şampiyonluk savaşına tutunabilmek için harekete geçmesi gerektiğini düşünüyor.

NOS'a konuşan Lammers, şöyle dedi: "Oradaki gerçek göz ardı ediliyor. Bu hafta sonu ilk 10'daki tüm sürücülerden bir hamle gelirken, Red Bull'dan gelmedi."

"Bence gerçekten kendilerine bakmaları ve yılın geri kalanı için bir şeyler bulup bulamayacaklarını görmeleri gerekiyor. Aksi takdirde kalan kısım gerçekten çok zor olacak."

"Red Bull bu hafta sonu belli noktalarda neredeyse ikinci takımları AlphaTauri'ye geçiliyordu. Yani Ferrari, McLaren ve Alpine ile savaşmamak için dikkatli olmaları gerekiyor."

"Red Bull hamle yapamayan birkaç takımdan biri ve bu yüzden endişelenmeleri çok fazla şey var."

Lammers, yakın mücadelede şampiyonluğun kaderini, Max Verstappen ve Lewis Hamilton dışındaki pilotların belirleyebileceğini düşünüyor.

Lammers, "Bu sadece Verstappen ve Lewis Hamilton arasındaki bir savaş değil. Bazı yarışlarda onlardan puan alacak bazı pilotlar olacak ve kimin şampiyon olacağını da tam olarak bu belirleyecek." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, arrives in Parc Ferme after Qualifying

Max Verstappen, Red Bull Racing, arrives in Parc Ferme after Qualifying

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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