Lambiase: "Verstappen ve Red Bull istediği sürece ortaklığımız devam edecek"

Verstappen, Toro Rosso'dan Red Bull Racing'e transfer olduğu 2016 yılından bu yana yarış mühendisi Gianpiero Lambiase ile birlikte çalışıyor.

Elbette bu süre zarfında birlikte çok şey yaşadılar ve dışarıdan bakıldığında çalışma ilişkileri sakin olmaktan uzak görünebilir.

Geçen yılki Belçika GP sıralama turları sırasında Max'in sesini defalarca yükselttiğini ve Lambiase'nin onu sakinleştirmek zorunda kaldığını hatırlamak yeterli. Ancak, Max'in 54 zaferi ve üç şampiyonluk unvanıyla kanıtlandığı üzere, çok etkili bir etkileşim içinde oldukları da kabul edilmeli.

Lambiase, The New York Times'a verdiği bir röportajda Max ile olan işbirliğinden bahsederken, bu tür bir ilişki ile aile hayatı arasında paralellik kurdu.

Britanyalı mühendis, "İşin özünde birbirimize karşı samimi olma becerisi var."

"Başarılı ve sağlıklı bir aile yaşamının anahtarı budur. Bu açıdan bir yarış pilotu ile bir mühendis arasındaki ilişkiden hiçbir farkı yoktur." dedi.

Lambiase sabırlı olması ve Max'in zaman zaman yaşadığı duygu patlamalarını sakince kabul etmesi gerektiğinin farkında.

"Hepimiz baskı altında çalışırız ama onun yaşadığı baskının tamamen farklı bir boyutta olduğunu anlamalısınız. Ayrıca, ben 43 yaşındayım ve o sadece 26 yaşında olduğu için bu tür tepkileri olgunca karşılamam gerekiyor."

"Sakin kalma becerimin karakterimin doğasında olduğunu söyleyebiliriz. Genellikle çeşitli şeylere çok duygusal tepki vermediğim için, bu özelliğimi neredeyse bir tür 'eksiklik' olarak bile görebilirim."

"Ancak zorlu anlarda öğrenmeye ve mantıklı düşünmeye çalışmalı, kendimi köşeye sıkıştırmamalı ve fazla üzülmemeliyim."

"Çalışmalarımın oldukça düzenli ve istikrarlı olduğunu düşünmek isterim."

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Gianpiero Lambiase, Red Bull Racing engineer

"Max ile benim kadar iyi çalışabilecek başka yarış mühendisleri olduğundan şüphem yok."

"Sonuçta asıl önemli olan yarışçının neye ihtiyacı olduğunu anlayabilmek, onunla duygusal düzeyde iletişim kurabilmek ve birlikte çalıştığınız farklı insanların karakter özelliklerine uyum sağlayabilmektir."

Lambiase, Verstappen'in Red Bull Racing ile ilk yarışı olan 2016 İspanya Grand Prix'sinden önce Hollandalı pilot ile neredeyse hiç karşılaşmadı.

"Onun hakkında duyduğum tek şey geleceğin süper yıldızı olarak nam salmış olduğuydu. Üç gün boyunca simülatörde çalışmak üzere takım fabrikasına geldiği ilk anı hatırlıyorum."

"Program oldukça sıkıydı; bu sayede Barselona'daki yarışa hazırlanırken doğru hız seviyesine ulaşması ve hem yaklaşımlarımızı hem de çalışma prosedürlerimizi öğrenmesi için vakit olacaktı. Fakat her şeyi anında kavradı."

"Onun için durumun zor olduğunu düşünüyordum ve ben de onun için birlikte çalışacağı mühendislerden biri gibiydim. Fakat iyi anlaştık."

Birkaç gün sonra Verstappen ilk Formula 1 zaferini kazandı.

Lambiase sözlerini şöyle sürdürdü: "Kesinlikle o zamandan bu yana daha olgun bir profesyonel ve aynı zamanda daha olgun bir insan oldu."

"Takımımıza geldiğinde, bir sürücü olarak işlenmemiş bir elmas olduğunu söyleyebiliriz, ancak yıllar geçtikçe her yönden üst sınıf bir isim olmasına yardımcı olduk. Buna hız, yarış tekniği ve lastik çalıştırma becerisini örnek verebiliriz."

"Karakterine bakacak olursak, bu konuda biraz kapalı olduğunu söyleyebiliriz. Kimseye hemen açılmaz ama aynı zamanda kendi çevresi var ve bu çevreye girdiğinizde onun harika bir adam olduğunu fark ediyorsunuz."

"Artık onunla istediğimiz zaman istediğimiz konu hakkında konuşabiliyoruz ve birbirimize karşı gerçekten samimi oluyoruz."

"Başarının temeli güven ve ilişkimizdeki dürüstlüğe dayanıyor. Takım ve Max, ortaklığımızın devam etmesini istediği sürece bu devam edecek."