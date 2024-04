Lambiase, Verstappen dışında bir sürücüyle çalışmak istemiyor

Max Verstappen'in yarış mühendisi Gianpiero Lambiase, Hollandalı pilotla sık sık takım radyosunda yaptığı konuşmalarla öne çıkıyor.

BBC'ye konuşan Lambiase şöyle konuştu: "Max'ten önce birkaç sürücüyle çalışma deneyimim oldu, bu da ilk başta bize çok yardımcı oldu. Sanırım bir çaylak olsaydım - beni canlı canlı yerdi demeyeceğim ama bana gerekli saygıyı göstereceğinden şüpheliyim."

"Max 2021'e kadar geçen iki ya da üç yıl içinde bazı zor dersler aldı. Bir yarışı kazanamıyorsanız, mümkün olan tüm puanları kazanmanın önemli olduğunu biliyorduk."

"İstikrara odaklandık, her yarışı bitirmemiz gerekiyordu, kendimizi başka bir sürücüyle çarpışma ihtimalinin yüzde 50 olduğu bir duruma sokmamalıydık."

"Her ilişkide anlaşmazlıklar kaçınılmazdır; öncelikle bunu kabullenmek gerekiyor. Birbirinize inanmanız, bunun kötü niyetli bir şey değil, iyiliğiniz için olduğuna inanmanız gerekir."

"İlişkinin temeli budur."

Red Bull Racing Takım Müdürü Christian Horner, Max Verstappen, Red Bull Racing, Red Bull Racing, Red Bull Racing Takım Danışmanı Dr Helmut Marko Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Bir mühendis olarak direksiyonun başında benim değil Max'in olduğunu unutmamalıyım. Yani hepimiz baskının yüksek olduğu bir ortamda çalışsak da, Max'in üzerindeki baskı çok daha fazla."

"Daha olgun olan ben olduğum için olgunluk göstermeli, bir adım geri çekilmeli ve gerektiğinde onun konuşmasına izin vermeliyim. Fakat bazı kararların neden alındığını anlaması gerekiyor."

"Her şeyi kabul eden biri olsaydım, uzun zaman önce ayrılırdım. Ancak birbirimize karşı olabildiğince dürüstüz ve gerektiğinde keskin ve açık sözlü olabiliyoruz."

Lambiase, 2021 gibi bir sezonun kendileri için epey zor olacağını ekliyor.

"2021'in tekrarlanmasını istemem. Pistte ve pist dışında rekabet inanılmaz derecede yoğundu ve zaman zaman sporun sınırlarını aşıyordu."

"Max artık bu baskıya sahip değil ama yaklaşımımızda hiçbir şey değişmedi. Daha önce olduğu gibi, geleceğe çok fazla bakmaya çalışmadan her yarışı ayrı ayrı ele alıyoruz."

"Max benim küçük kardeşim gibi. Her an her şey ve herkes hakkında konuşabiliyoruz. Başka bir sürücüyle çalışmakla ilgileneceğimi sanmıyorum."