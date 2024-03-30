Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Avustralya GP

Lambiase, Verstappen dışında bir sürücüyle çalışmak istemiyor

Gianpiero Lambiase, Max Verstappen'le çalışmaktan büyük keyif aldığını ve onu "küçük kardeşi" gibi gördüğünü söyledi.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Gianpiero Lambiase,Helmut Marko

Gianpiero Lambiase,Helmut Marko

Erik Junius

Max Verstappen'in yarış mühendisi Gianpiero Lambiase, Hollandalı pilotla sık sık takım radyosunda yaptığı konuşmalarla öne çıkıyor.

BBC'ye konuşan Lambiase şöyle konuştu: "Max'ten önce birkaç sürücüyle çalışma deneyimim oldu, bu da ilk başta bize çok yardımcı oldu. Sanırım bir çaylak olsaydım - beni canlı canlı yerdi demeyeceğim ama bana gerekli saygıyı göstereceğinden şüpheliyim."

"Max 2021'e kadar geçen iki ya da üç yıl içinde bazı zor dersler aldı. Bir yarışı kazanamıyorsanız,  mümkün olan tüm puanları kazanmanın önemli olduğunu biliyorduk."

"İstikrara odaklandık, her yarışı bitirmemiz gerekiyordu, kendimizi başka bir sürücüyle çarpışma ihtimalinin yüzde 50 olduğu bir duruma sokmamalıydık."

"Her ilişkide anlaşmazlıklar kaçınılmazdır; öncelikle bunu kabullenmek gerekiyor. Birbirinize inanmanız, bunun kötü niyetli bir şey değil, iyiliğiniz için olduğuna inanmanız gerekir."

"İlişkinin temeli budur."

Red Bull Racing Takım Müdürü Christian Horner, Max Verstappen, Red Bull Racing, Red Bull Racing, Red Bull Racing Takım Danışmanı Dr Helmut Marko

Red Bull Racing Takım Müdürü Christian Horner, Max Verstappen, Red Bull Racing, Red Bull Racing, Red Bull Racing Takım Danışmanı Dr Helmut Marko

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Bir mühendis olarak direksiyonun başında benim değil Max'in olduğunu unutmamalıyım. Yani hepimiz baskının yüksek olduğu bir ortamda çalışsak da, Max'in üzerindeki baskı çok daha fazla."

"Daha olgun olan ben olduğum için olgunluk göstermeli, bir adım geri çekilmeli ve gerektiğinde onun konuşmasına izin vermeliyim. Fakat bazı kararların neden alındığını anlaması gerekiyor."

"Her şeyi kabul eden biri olsaydım, uzun zaman önce ayrılırdım. Ancak birbirimize karşı olabildiğince dürüstüz ve gerektiğinde keskin ve açık sözlü olabiliyoruz."

Lambiase, 2021 gibi bir sezonun kendileri için epey zor olacağını ekliyor.

"2021'in tekrarlanmasını istemem. Pistte ve pist dışında rekabet inanılmaz derecede yoğundu ve zaman zaman sporun sınırlarını aşıyordu."

"Max artık bu baskıya sahip değil ama yaklaşımımızda hiçbir şey değişmedi. Daha önce olduğu gibi, geleceğe çok fazla bakmaya çalışmadan her yarışı ayrı ayrı ele alıyoruz."

"Max benim küçük kardeşim gibi. Her an her şey ve herkes hakkında konuşabiliyoruz. Başka bir sürücüyle çalışmakla ilgileneceğimi sanmıyorum."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber McLaren: "Piastri takımın 'liderlerinden' birisi oldu"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Red Bull için Alonso iddiası artıyor

Red Bull için Alonso iddiası artıyor

Formula 1
Japonya GP
Red Bull için Alonso iddiası artıyor
Villeneuve: "Wolff, Verstappen'i isteyerek Red Bull'u kızdırmaya çalışıyor"

Villeneuve: "Wolff, Verstappen'i isteyerek Red Bull'u kızdırmaya çalışıyor"

Formula 1
Villeneuve: "Wolff, Verstappen'i isteyerek Red Bull'u kızdırmaya çalışıyor"
Aston Martin yeni kuralların açıklanmasını istiyor

Aston Martin yeni kuralların açıklanmasını istiyor

Formula 1
Aston Martin yeni kuralların açıklanmasını istiyor

Son Haberler

Wolff: "2022'nin başında yolumuzu kaybettik"

Wolff: "2022'nin başında yolumuzu kaybettik"

F1 Formula 1
Japonya GP
Wolff: "2022'nin başında yolumuzu kaybettik"
Red Bull için Alonso iddiası artıyor

Red Bull için Alonso iddiası artıyor

F1 Formula 1
Japonya GP
Red Bull için Alonso iddiası artıyor
Ferret: "Ricciardo böyle devam edecekse emekli olmalı"

Ferret: "Ricciardo böyle devam edecekse emekli olmalı"

F1 Formula 1
Ferret: "Ricciardo böyle devam edecekse emekli olmalı"
Binder: "Çaylakların ilk yıllarında işleri artık daha zor"

Binder: "Çaylakların ilk yıllarında işleri artık daha zor"

MGP MotoGP
Portekiz GP
Binder: "Çaylakların ilk yıllarında işleri artık daha zor"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye