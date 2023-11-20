Lambiase: "Verstappen benim küçük kardeşim gibi!"

Verstappen bu sezon rekorları alt üst etti ve 21 yarışta 18 galibiyet alarak üst üste üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

Hollandalı pilot spor tarihinin en dominant araçlarından birine sahip olsa da, Lambiase ile arasındaki ilişkinin bu kadar çalışmasını sağladığını söylüyor.

Talking Bull podcast'ine Lambiase ile aracın potansiyelini nasıl en üst düzeye çıkardıkları sorulduğunda Verstappen, "Bunun gerçek bir sır olduğunu sanmıyorum, bence gerçekten iyi anlaşmanız gerekiyor."

"Birbirinizden ne istediğinizi anlamanız gerekiyor. Bazen benim bir şey söylememe bile gerek kalmıyor. Mesela ben 'biraz önden kayma var, fazla kayma var' dedikten sonra GP benim için araçta neyi değiştireceğini biliyor."

"Bu yüzden yarış ya da performans mühendislerini değiştirmeye her zaman karşı olurum; performansınız için çok önemlidirler."

"Ne kadar uzun süre birlikte kalabilirseniz o kadar iyi." demişti.

Lambiase'nin F1 yolculuğu, Red Bull'a geçmeden önce Jordan'da veri mühendisi olarak başladı ve 2016'dan bu yana Verstappen ile birlikte çalışıyor.

Verstappen'in o yıl takımla ilk yarışı olan İspanya Grand Prix'sinde kazandığı zafer, Lambiase'in de F1'deki ilk başarısıydı.

Lambiase, Verstappen ile ilişkisi hakkında, "Birbirimizin içini dışını biliyoruz."

"Birbirimizi neyin tetiklediğini, nasıl ikna edeceğimizi ya da nasıl motive edeceğimizi biliyoruz. Kendimizi zor durumlardan nasıl kurtaracağımızı ve en iyi durumların tadını nasıl çıkaracağımızı biliyoruz."

"Bence 2018, 2019 ve 2020'de araç bizim takım olarak istediğimiz kadar rekabetçi değildi, özellikle Max de için. Çünkü o noktada şampiyonluk için rekabet edemediği için yaşadığı hayal kırıklığını görebiliyordunuz."

"Ama 2021 o kadar yoğundu ki... ilişkimiz ve bağımız o yıl pekişti. Geçen yıl ve bu yıl da bunun devamı oldu. O benim küçük kardeşim gibi!" dedi.