Lambiase, Red Bull'da Wheatley'nin yerini mi alacak?
Formula 1 muhabiri Ted Kravitz. Red Bull'dan ayrılan Jonathan Wheatley'nin görevine Max Verstappen'in yarış mühendisi Gianpiero Lambiase'nin terfi ettirebileceğini iddia etti.
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing talks with race engineer Gianpiero Lambiase
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Jonathan Wheatley'nin Red Bull'dan ayrılacağının açıklanmasının ardından Ted Kravitz, Max Verstappen'in uzun süredir yarış mühendisi olan Gianpiero Lambiase'nin takımın sportif direktörü olarak onun yerini alabileceği yönünde spekülasyonlar olduğunu açıkladı.
Red Bull geçtiğimiz ay uzun süredir sportif direktör olarak görev yapan Wheatley'nin bu sezon sonunda görevinden ayrılacağını ve eski Ferrari takım patronu Mattia Binotto ile ikili bir yönetim ortaklığında Audi'nin takım müdürü olacağını duyurdu.
Wheatley’nin takımla geçirdiği 18 yılın ardından görevinden ayrılacağını duyuran Red Bull takım patronu Christian Horner, uzun süredir görev yapan sportif direktörün yerine Red Bull saflarından birinin terfi edeceğini açıkladı.
Jonathan Wheatley, Red Bull Racing team manager
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Horner, "Red Bull Racing'in muazzam bir gücü ve derinliği var ve bu durum takım içindeki diğer kişileri yükseltmek için bir fırsat sunuyor."
"Önümüzdeki haftalarda yeni takım yapısını açıklayacağız." dedi.
Hemen ardından Verstappen'in uzun süredir yarış mühendisi olan Lambiase'nin sıranın başındaki isim olduğu öne sürüldü.
Lambiase, Verstappen'in Red Bull'a katılmasından bu yana onunla birlikte çalışıyor ve "yaşlı evli çifti" andıran ikili 61 grand prix zaferi ve üç Dünya Şampiyonluğu kazanan müthiş bir ortaklık kurdu.
Ancak ikilinin bu sezon sonunda ayrılabileceği ve Lambiase'in Red Bull yarış takımının başına geçerek Wheatley'in görevinin yarısını üstleneceği ve FIA kurallarında uzman olan başka bir kişinin de görevlerin diğer kısmını üstleneceği konuşuluyor.
Kravitz, Sky F1 podcast'ine verdiği demeçte, "Asıl soru onun yerine kimi getirecekleri."
"Çünkü kurallar ve bu kadar keskin bir yarış ekibini bir arada tutma açısından çok değerli bir adamdı, onun işlerini nasıl bölüşecekler?
"Red Bull'da mekanikerlik yapmış ve bu tür üst düzey mekanikerlik rolüne yükselmiş birkaç kişiyi düşünebiliyorum, Wheatley de Benetton ve Renault'da baş mekanikerlik yapmıştı, pozisyonuna bu şekilde geldi.”
"Bu adamların yükseldiğini hayal edebiliyorum ve kuralları da biliyorlar.”
"Bazı insanlar Gianpiero Lambiase'nin sportif direktör rolüne geçebileceğini düşünüyor. Yarış mühendisliğinin eğlenceli yanını bırakmak istediğini sanmıyorum."
Podcast sunucusu Matt Baker, "Her hafta Max Verstappen tarafından bağırılmak…" diye ekledi.
Kravitz, "Bu oldukça eğlenceli, eğlenceli olmayana kadar…"
"Ama yarış kazanmak ve şampiyonluk kazanmak eğlenceli. Bu yüzden GP'nin bunu bırakmak isteyip istemeyeceğinden emin değilim.”
"Red Bull içinden terfi ettirecek ve muhtemelen iki kişi olacak. Muhtemelen baş mekanikçilerden biri olacak, yarış takımını, pit stopları ve bunları yönetecek. Ve kuralları çok iyi bilen birini bulacaklar ve onu spor direktörü rolüne getirecekler."
Lambiase'nin terfi etme ihtimali, Verstappen'in Formula 1'deki geleceğine karar vereceği ve Mercedes ile Aston Martin'in 2026 şampiyonası için kendisiyle anlaşmak istediği bir döneme denk geliyor.
Gianpiero Lambiase, Red Bull Racing race engineer, Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
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