Lambiase: ''Max'le şimdi böyleysek, mücadele artarsa nasıl oluruz bilmiyorum!"

Dünya Şampiyonu Max Verstappen'in öfkesinin üstesinden geldiği profesyonel davranışı sayesinde Lambiase, Red Bull'da beraber çalıştığı pilotlar kadar ünlendi.

Lambiase-Verstappen çifti, radyo konuşmasındaki çekişmeleriyle tanınıyor. Lambiase'in iğneleyici konuşması, kendisini kült figürlerden birisi haline haline getirdi fakat gerçek olan şu ki Verstappen ve Lambiase'in arasında kardeşlik bağı var.

Verstappen, Formula 1'de olduğu süre boyunca başka hiçbir yarış mühendisiyle çalışmayacağını söylemişti.

Red Bull's Talking Bull podcastinde konuşan ikili, beraber çalıştıkları kariyerleri hakkında kendilerine sorulan sorulara yanı sıra Verstappen'in kazanabilecek konumda olmadığı bazı zor anlarda da nasıl başa çıktıklarına da değindi.

Lambiase, kendisinin ve Verstappen ile birlikte çalıştıkları 8 sezonu ilgili detay verirken, Max Verstappen şaka yaptı: ''Çok uzun diyeceksin sandım!"

Red Bull yarış mühendisi Lambiase, kendisi ve Verstappen'ın birbiriyle çok iyi anlaştıklarını ancak zor bir iş olması nedeniyle, boş zamanlarda Hollandalı pilotla vakit geçirmeyi beklemediğini söyledi.

''Çok fazla yarış var. Birbirinizle zaman geçirmek zorunda olduğunuz anlar var. Max'in hafta sonu tatili olduğunda benimle zaman geçirmesini veya tam tersini beklemek haksızlık olur diye düşünüyorum.''

Max Verstappen'de, "İngiltere'ye simülatör çalışmaları yapmaya gidiyorum. Sonra İngiltere'den ayrılıp eve dönebildiğim için mutlu oluyorum. GP'nin de dediği gibi, birlikte o kadar çok yarış yapıyoruz ki, boş zamanınız olduğunda bunu yakınlarınızla, ailenizle ve arkadaşlarınızla geçirmek de güzel çünkü bence onlar da tüm ilgiyi hak ediyor."

"Fakat tatillerde buluştuk. Beraber vakit geçirdik. Yani evet, arada sırada görüşmek güzel ama sanırım birbirimizi (GP) senin eşinle benim de kız arkadaşımla gördüğümüzden daha çok görüyoruz!" dedi.

Fotoğraf: Red Bull Content Pool Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing talks with race engineer Gianpiero Lambiase

Max Verstappen, Lambiase ile olan ilişkisinin 'çok yoğun' olduğunu dile getirirken, Lambiase evdeki herhangi bir ilişkiden ' daha kolay bir ilişki' olduğunu söyleyerek şaka yaptı.

Lambiase, Max Verstappen'ın ruh halinin görmezden gelinen bir gerçekliğine değinirken, Hollandalı pilotla olan ilişkisinin yarışlar kazanılmadan önceki dönemde pek dostane olmadığını söyledi.

''7 ya da 8 sekiz sene sonra birbirimizi tamamen tanıyoruz. Bizi neyin tetiklediğini, birbirimizi nasıl ikna edeceğimizi, birbirimizin omzuna elimizi nasıl koyacağımızı anlıyoruz."

"Böylece zor bir durumdan nasıl çıkacağımızı ve daha iyi durumlardan nasıl keyif alacağımızı öğreniyoruz."

''Fakat sanırım 3 yıl önce -2018-2020 dönemlerinde araç takımın, özellikle Max'in istediği seviyede değildi çünkü bir noktada Max'in şampiyonluk için yarışamadığı anda ki hayal kırıklığını görebiliyordunuz.''

''İnişli çıkışlı yıllarımız oldu. O dönemde ortada, üçüncü, dördüncü veya beşinci olduğumuzu söyleyebilirim.''

Verstappen araya girerek, bunların ''gerçek tartışmalar'' olduğunu söyledi. Lambiase ise, 2021'de Lewis Hamilton'la olan şampiyonluk mücadelesinin yoğunluğunun aralarındaki bağı güçlendirdiğini söyledi.

''2021 yılı çok gergindi. Aramızdaki ilişkinin ve bağın 2021 yılında güçlendiğini düşünüyorum. Geçen yıl ve bu yılda devam etti. Sanırım Max benim küçük kardeşim gibi!"

Şu an Verstappen ve Lambiase'ın ortaklığı mükemmel olsa da, yarış mühendisi dominasyonun sona ereceği günden bahsetti.

''En büyük korkum şu an da, rekabetin artacağı an."

''Kazanmadığımız her yarışta bana nasıl davrandığını görüyorsunuz, ki şu anda her yarışı kazanıyor! Yani bunu sabırsızlıkla beklemiyorum."

Verstappen, gülerek ''tanrım'' derken, yaşlandıkça artan olgunluğunun, dominasyonun bittiği zamanda buna yardımcı olacağını söyledi.

''Red Bull takımına girdiğimde 18 yaşındaydım.''

''Şimdi 26 yaşındayım. Bir insan olarak büyüdüm. Takımla yarıştığım ilk yarışlara geri dönüp baktığımda 'Aman Tanrım' dedim.''

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Gianpiero Lambiase, Race Engineer, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, with the trophies

''Şimdi her şey çok farklı. Bence doğal çünkü büyüdükçe ilişkimize yardım ettiğini düşünüyorum.''

''Dominasyon sezonunda bile işler iyi gitmediği zaman üzülüyorum. GP için de aynı. Hâlâ kazanmak istiyoruz. Her şeyi en mükemmel şekilde yapmak istiyoruz."

''Mükemmel olmak kolay değil fakat mümkün olduğunca mükemmele yakın olmak istiyoruz. Bu yüzden bazen tartışmalarımız oluyor çünkü bunların hepsi kazanmaya çok kararlı olmamızdan kaynaklanıyor. Bir hafta sonundan çıktığımızda 'Her şeyi nasıl daha iyi ya da daha fazla iyi yapabiliriz' demeyi sevmiyoruz.''

''Bu durum bizi üzüyor ancak bu bizim için iyi bir şey çünkü 'aracı iyi sürmüyorsan, o zaman yanlış giden bir şeyler vardır."

Özetle Lambiase, kendisi ve Verstappen'ın birbirlerinin en iyi yönlerini çıkarmayı sağlayan temel değeri paylaştığını söyledi.

''Max'i tanımlayacak bir kelime kullanmam istendi."

''Tanımladığım kelime 'doyumsuzdu' ki bunun benim içinde geçerli olduğunu düşünüyorum. Ne kadar yarış kazanırsak kazanalım veya ne kadar şampiyonluk kazanırsak kazanalım, mutlu olmadığımızı düşünüyorum. Çıtamız o kadar yüksek ki ikimiz de mükemmeliyetçiyiz ve hiçbir şey bize yeterli gelmiyor."

''Bu bizi yaptığımız işi yapmaya devam etmek, süreci takip etmek ve elimizden gelenin en iyisi yapmak için motive ediyor.''