Lale Cander: "Formula 1'in en yakın zamanda İstanbul Park'a geri dönmesi için çalışıyoruz"

İstanbul Park’ın kapıları, ikinci ve üçüncü ayak yarışları ile yeniden Türk sporcuları, yarış takımları ve seyircilerine açıldı.

Habertürk'e verdiği röportajda Lale Cander, düzenlenen bu yarışlarının ilk ve tek olmayacağının altını çizerken; İstanbul Park'ta yeniden Formula yarışlarının düzenlenmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını da ekledi.

Cander, "Dokuz sene aradan sonra böyle bir pisti Türk sporcuların ve otomobil sporları mensuplarının kullanımına tekrardan açmak gerçekten önemli."



"Herkesin yüzündeki memnuniyet görülüyor, herkes çok mutlu."

"Bugün ulusal düzeyde ilk pist yarışması yapılıyor, ancak bu tek olmayacak ve sonrasında sürekli olarak devam edecek."

"Burada çok başarılı gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz, dünyadaki otomobil sporlarına bizim de bir katkımız olsun istiyoruz. Özellikle Formula 1, Formula 2 ve Formula 3 yarışlarında Türk takımları ve Türk pilotlarını görmek istiyoruz."



"Hâlâ önemini ve geçerliliğini sürdüren bu pistin yapımında emeği geçen tüm yetkililere, FİYAŞ'a ve dönemin hükümetine gerçekten minnettarız."



"Burası müthiş bir pist. Hâlâ dünyada otomobil sporları anlamında konuşulmaya ve ilgi görmeye devam ediyor."



"Sekiz önemli virajıyla.. Özellikle 8. virajıyla çok meşhur bir pist burası."

"Formula 1'in yeniden Türkiye'ye gelme ihtimalleri konuşulmaya başlandığından itibaren herkes büyük bir beklenti ve memnuniyet içerisine girdi. Ben de son zamanlarda Formula 1 yarışlarını takip ediyorum ve herkesten bu ilgiyi ve memnuniyeti duyuyorum."

"En yakın zamanda burada Formula 1 yarışı düzenlememiz mümkün olacak."



"Bunun gerçekleşmesi için de devletimizin yardımlarını ve katkılarını bekliyoruz. Özellikle Formula 1 gittiği ülkelerde organizasyonun arkasında mutlaka devleti de görmek istiyor, devlet garantisini görmek istiyor ve bunun ispatlanmasını bekliyor."



"Biz de gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Devletimizden en yakın zamanda bu desteği ve garantiyi alacağımıza inanıyoruz."



"Bilindiği üzere böyle bir organizasyon dünyada 1,5 milyar insan tarafından takip ediliyor."



"Ayrıca taraftarlar Formula 1 için gittiği ülkelerde dört gün içerisinde o ülkenin ekonomisine yaklaşık 450 milyon dolar ile 1.5 milyar dolar arasında katkıda bulunuyor."



"Böyle bir katkının da bizim ülkemize ve şehrimize yapılması çok önemli."



"Bu konuda yerel yönetimlerimizden ve hükümetimizden her türlü desteğin geleceğine eminiz."



"Sayın cumhurbaşkanımız, belediye başkanımız ve valimiz bizlere destek veriyor. Turizm bakanımız ve spor bakanımız da büyük destek veriyor."



"Hep birlikte Formula 1 pistimizi Formula 1 , Formula 2 ve Formula 3 ile yeniden buluşturacağız."



"Formula 1'in ülkemize yeniden gelmesi turizm açısından da çok önemli. 1.5 milyar insanın televizyondan takip ettiği bu yarışlar, illa ki onların aklına 'Biz bu yarışları bir de yerinde izleyelim veya bu şehri ve ülkeyi gezip görelim' arzusunu uyandırıyor."



"Zaten İstanbul'un ve Türkiye'nin turizm açısından sunabileceği o kadar güzellik ve aksiyon var ki, bir kere ziyaret edenin yeniden gelmek istediği bir yer burası. Bu her zaman böyle oldu böyle de olmaya devam edecek. En büyük tanıtım da bu şekilde oluyor."



"Cumhurbaşkanımız sayesinde Türkiye'yi bütün dünya tanımış olsa da bizim de bundan sonraki organizasyonlarla katkımızın olmasını istiyoruz."



"Bunun için de herkesten destek bekliyoruz."



"Sürecin başından beri yanımızda olan TOSFED'den, devletimizden, bakanlıklarımızdan ve otomotiv sektörünün desteklerini bekliyoruz."



"Burada hepimizin el ele birlikte gerçekleştireceği organizasyonları yapacağız ve böylelikle yetenekli gençlerimizi uluslararası yarışmalara göndereceğiz."



"Günün birinde Türkiye'nin Formula'da yarışan bir takımının olmasını da çok arzu ediyoruz. Bunu da gerçekleştireceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.