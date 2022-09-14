La Russo: “Vettel, İtalya Cumhurbaşkanı ve tüm İtalyanlardan özür dilemeli”

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Formula 1, 2030 yılına kadar karbon nötr olma hedefine sahip ve bu hedefe yönelik olarak yarış öncelerinde oldukça sık yapılan askeri uçak gösterilerine izin vermedi.

Fakat, bu sezon hava gösterileri konusunda birkaç istisna yapıldı. İngiltere Grand Prix'sinin öncesinde Silverstone'da Red Arrows'un gösteri uçuşu yapmasına izin verilirken, İtalya'da da Frecce Tricolori hava gösterisi yaptı.

Bu durum, Formula 1 padoğunda çevre sorunları konusunda aktivistlik yapan ve 2022 sezonunun sonunda Formula 1'den emekli olacağını duyuran dört kez dünya şampiyonu Vettel'i memnun etmedi.

Vettel, Formula 1'i kararlarının arkasında durmadığı için eleştirdi ve organizasyonu ”neredeyse 100 yaşındaki" Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın "gururunu okşamaya" çalışmakla suçladı.

Bunun üzerine Milano Otomobil Kulübü Başkanı Geronimo La Russa, Vettel'in eleştirilerine cevap verdi. La Russa, Vettel'in cumhurbaşkanından ve İtalya halkından hakaret olarak algılanan sözlerinden ötürü özür dilemesi gerektiğini söyledi.

La Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte La Russa, ”Bu, cumhurbaşkanını ve hepimizi rahatsız eden bir tartışma." “Yarış pistinin yüzüncü yılını kutlamak için buraya geldiği için Mattarella'ya teşekkür ediyoruz. Uçaklar sivil havacılık için de önemli bir deney olarak ilk kez % 25 biyoyakıtla uçtu."

“Bana her zaman cumhurbaşkanının sözünün dinlenmesi ve yorum yapılmaması gerektiği öğretildi, özellikle de yabancı bir ülkenin misafiriyseniz."

“Frecce Tricolori'nin uçuşu, İtalya'nın bir gururu. Monza'da ilk Grand Prix'sini kazanan bir dünya şampiyonunun, aldatıcı olduğu kadar gereksiz bir tartışmaya dahil olması üzücü. Başkan Mattarella'dan ve tüm İtalyanlardan özür dilemesi gerekir.” ifadelerini kullandı.

The Italian Air Force aerobatic display team, Frecce Tricolori, display to the crowd 1 / 1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images