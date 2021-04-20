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Formula 1 / Son dakika

La Gazzetta dello Sport 2021 tahmini pilot maaşlarını açıkladı

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İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesi, tahmini pilot maaşlarıyla alakalı bir haber hazırladı ve buna göre en tepede son yıllarda olduğu gibi yine Lewis Hamilton var.

La Gazzetta dello Sport 2021 tahmini pilot maaşlarını açıkladı

Hemen hemen her yıl 4-5 farklı kaynak, tahmini pilot maaşlarıyla alakalı haber yapıyor ve genelde farklı rakamlar veriyorlar.

2021 sürücü maaşlarıyla alakalı haber yapan ilk kaynak La Gazzetta dello Sport oldu.

Gazete, tüm rakamlar resmi olmadığını ve sezon sonunda yapılacak bonus ödemeler ya da reklam anlaşmalarıyla bu gelirin önemli ölçüde artabileceğini belirtti

Şampiyonada en yüksek maaşı 45 milyon dolarla Lewis Hamilton alıyor. Bu, yedi kez dünya şampiyonunun son yıllarda aldığı iddia edilen ücretle oldukça benzer.

Max Verstappen'in maaşı, 2021 ile beraber oldukça ciddi şekilde artmış durumda ve kaynağa göre yıllık 40 milyon dolar aldığı tahmin ediliyor.

Diğer sürücüler ise bu iki sürücüye kıyasla çok daha düşük ücretler alıyorlar. Buna göre Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo ve Charles Leclerc'in her biri senelik 15 milyon dolar kazanıyor.

Çifte dünya şampiyonu Fernando Alonso, Carlos Sainz, Lance Stroll ve Kimi Raikkonen ise 10 milyon dolar alıyor gibi görünüyor.

En düşük ücret ise 500 bin dolarla çaylak Yuki Tsunoda'ya ait.

2021 pilot maaşları:

Pilot Takım Maaş
Lewis Hamilton Mercedes 45 milyon $
Max Verstappen Red Bull 40 milyon $
Daniel Riccardo McLaren 15 milyon $
Sebastian Vettel Aston Martin 15 milyon $
Charles Leclerc Ferrari 15 milyon $
Fernando Alonso Alpine 10 milyon $
Valtteri Bottas Mercedes 10 milyon $
Carlos Sainz Ferrari 10 milyon $
Lance Stroll Aston Martin 10 milyon $

Kimi Raikkonen

 Alfa Romeo 10 milyon $
Sergio Perez Red Bull 8 milyon $
Lando Norris McLaren 5 milyon $
Esteban Ocon Alpine 5 milyon $
Pierre Gasly AlphaTauri 5 milyon $
Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1 milyon $
Mick Schumacher Haas 1 milyon $
Nikita Mazepin Haas 1 milyon $
George Russell Williams 1 milyon $
Nicholas Latifi Williams 1 milyon $
Yuki Tsunoda AlphaTauri 500 bin $
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Editör Kemal Şengül

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