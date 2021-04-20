La Gazzetta dello Sport 2021 tahmini pilot maaşlarını açıkladı
İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesi, tahmini pilot maaşlarıyla alakalı bir haber hazırladı ve buna göre en tepede son yıllarda olduğu gibi yine Lewis Hamilton var.
Hemen hemen her yıl 4-5 farklı kaynak, tahmini pilot maaşlarıyla alakalı haber yapıyor ve genelde farklı rakamlar veriyorlar.
2021 sürücü maaşlarıyla alakalı haber yapan ilk kaynak La Gazzetta dello Sport oldu.
Gazete, tüm rakamlar resmi olmadığını ve sezon sonunda yapılacak bonus ödemeler ya da reklam anlaşmalarıyla bu gelirin önemli ölçüde artabileceğini belirtti
Şampiyonada en yüksek maaşı 45 milyon dolarla Lewis Hamilton alıyor. Bu, yedi kez dünya şampiyonunun son yıllarda aldığı iddia edilen ücretle oldukça benzer.
Max Verstappen'in maaşı, 2021 ile beraber oldukça ciddi şekilde artmış durumda ve kaynağa göre yıllık 40 milyon dolar aldığı tahmin ediliyor.
Diğer sürücüler ise bu iki sürücüye kıyasla çok daha düşük ücretler alıyorlar. Buna göre Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo ve Charles Leclerc'in her biri senelik 15 milyon dolar kazanıyor.
Çifte dünya şampiyonu Fernando Alonso, Carlos Sainz, Lance Stroll ve Kimi Raikkonen ise 10 milyon dolar alıyor gibi görünüyor.
2021 pilot maaşları:
|Pilot
|Takım
|Maaş
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|45 milyon $
|Max Verstappen
|Red Bull
|40 milyon $
|Daniel Riccardo
|McLaren
|15 milyon $
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|15 milyon $
|Charles Leclerc
|Ferrari
|15 milyon $
|Fernando Alonso
|Alpine
|10 milyon $
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|10 milyon $
|Carlos Sainz
|Ferrari
|10 milyon $
|Lance Stroll
|Aston Martin
|10 milyon $
|
Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|10 milyon $
|Sergio Perez
|Red Bull
|8 milyon $
|Lando Norris
|McLaren
|5 milyon $
|Esteban Ocon
|Alpine
|5 milyon $
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|5 milyon $
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|1 milyon $
|Mick Schumacher
|Haas
|1 milyon $
|Nikita Mazepin
|Haas
|1 milyon $
|George Russell
|Williams
|1 milyon $
|Nicholas Latifi
|Williams
|1 milyon $
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|500 bin $
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül