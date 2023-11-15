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Kyle Kirkwood, Andretti ile F1'e girmek istiyor

Andretti Autosport'un Amerikalı pilotu Kyle Kirkwood, Amerikalı ekibin Formula 1'e geçmesinin ardından kendisini de olası pilotlardan birisi olarak değerlendirmesini istiyor.

Editör Ezel Tan
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Kyle Kirkwood, Andretti Autosport Honda ve Michael Andretti

Alt kategorilerde gösterdiği harika performans sonrası geçen yıl IndyCar'a geçen Kyle Kirkwood, bu yıl serideki ilk galibiyetini almış ve dikkatleri fazlasıyla üzerine çeken isimlerden birisi olmuştu.

Andretti Autosport ile yarışan Kirkwood, Andretti'nin Formula 1 projesine olan katkısından bahsetti.

Kirkwood, eğer Andretti'nin F1 projesi gerçek olursa, F1'de yer almayı çok istediğini söylüyor.

Amerikalı pilot şöyle konuştu: "Michael Andretti'nin beni düşünmesini umuyorum."

"Fakat şu anda içinde bulunduğum durumdan zaten memnunum. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamayı seviyorum. Formula 1'in aksine IndyCar'da boş zamanlarımda Florida'ya gidebilmeyi seviyorum."

"IndyCar'da seyahatin az olmasını seviyorum."

"Formula 1'de cesaret kırıcı pek çok şey var ama çocukken karting'e giderken, her zaman yapmak istediğiniz bir numaralı şey orada yarışmaktı."

"Bu nedenle oradan herhangi bir takıma hayır demek benim için zor olurdu. Oradaki herkese büyük saygı duyuyorum."

"Küçükken bir Formula 1 aracı kullanırsam bunun hayatımı başarıya taşıyacağını düşünmüştüm."

"Sonra bu değişti ve eğer IndyCar'da yarışırsam, hayatımın tatmin edici bir noktaya geleceğini düşündüm." 

Kyle Kirkwood, Andretti Autosport Honda

Fotoğraf: Richard Dole

Kyle Kirkwood, Andretti Autosport Honda

 

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