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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Kyalami, 2023 için FOM'la görüşmelere başlıyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Kyalami'nin uzun süredir beklenen dönüşü nihayet gerçekleşecek gibi görünüyor. Fakat yarış, 2022 için değil, 2023 için planlanıyor.

Kyalami, 2023 için FOM'la görüşmelere başlıyor

Kyalami'nin adı yıllardır Formula 1 takvimine dönüşle anılıyor ancak beklenen dönüş bir türlü gerçekleşmedi.

Yıllardır yarış organizatörleri ve F1 yönetimi, Kyalami'de bir yarış gerçekleştirmek için görüşmeler yapsalar da, bu hedefin 2022 yılında gerçekleşmesi mümkün görünmüyor.

Kyalami, 2022 takviminde kendisine yer bulamayacak fakat 2023 için ciddi görüşmeler yapılacak gibi görünüyor.

Hazırlık süreci, Güney Afrika Grand Prix (SAGP) tarafından yürütülüyor ve bu kurumun başkanlığını, 1979 dünya şampiyonu Jody Scheckter'in yeğeni Warren Scheckter yapıyor.

Scheckter, gelecek yıl Formula 1 ile tekrar göreceklerini doğrularken, yarışı cadde pistinde değil, Kyalami'de yapmak istediklerini de ekledi.

Corriere dello Sport'a konuşan Scheckter, "Grand Prix'yi cadde pistinde değil, Kyalami'de yapmak doğru olur."

"Bu pistin büyük bir geçmişi var ve yarışa ev sahipliği yapmaya hazır."

"Geride kalan birkaç yıl içinde Chase Carey ile bazı görüşmeler yaptık, Formula 1'in üst düzey yöneticilerini pistte ağırladık ve hükümetle projeyi tartışmak adına toplantılar düzenledik."

"Güney Afrika, büyük çaplı uluslararası organizasyonlara nasıl ev sahipliği yapacağını biliyor. 2010'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptık."

"Formula 1 yarışı, Güney Afrika'nın kültürel zenginliklerini ve turizm potansiyelini göstermemizi sağlayacak."

"Yarışa ev sahipliği yapmaya hazırız. 2023 yılında Formula 1 takvimine resmi olarak dönmek istiyoruz ve gelecek yıl dönüş seçeneğini tekrar tartışacağız." dedi.

 

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