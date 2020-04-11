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Kvyat, Zandvoort tarzı daha fazla pist istiyor

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Kvyat, Zandvoort tarzı daha fazla pist istiyor
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
11 Nis 2020 05:47

AlphaTauri pilotu Daniil Kvyat, Zandvoort pistinden övgüyle bahsetti ve bu tarz daha fazla pist olması gerektiğini dile getirdi.

Daniil Kvyat, 2013 yılında GP3'ün yanı sıra kısa bir süreliğine FIA Formula 3'te mücadele etmişti ve Zandvoort'taki ilk yarışta zafere ulaşmayı başardı. İkinci yarışta da üçüncü oldu.

Gösterdiği tüm bu başarılar kendisine F1 kapısını açtı.

İlginç şekilde Zandvoort'taki yarıştan sonra Kvyat podyuma çıktı ancak Rus milli marşı hazır değildi çünkü organizatörler Rus bir pilotun yarışı kazanabileceğini hesap edememişti. Bu yüzden 1990-2000 arasında kullanılan marş çalındı.

Kvyat, "Bence Zandvoort harika bir pist, gerçekten harika. Çok havalı çünkü gerçekten eski tarz bir pist, çok güzel."

"Bana göre Zandvoort tarzı daha fazla piste ihtiyacımız var. Bunlar eski tarz, kaliteli pistler."

"Geçiş yapmak zordu ama şimdi birkaç şeyi düzelttiler. Formula 1 araçlarıyla nasıl olacağını bilmiyorum, nasıl olacağını göreceğiz. Tabii ki sıralama turları harika olacak ama yarışta neler olacağını bekleyip görmek zorundayız."

"Düzlükler hatırlayabildiğim kadarıyla oldukça kısaydı. Ama belki de DRS yardımıyla bazı güzel geçişler görebiliriz."

"Yine de neler olacağını görmek için beklemeliyiz." dedi.

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Editör Mike Mulder

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