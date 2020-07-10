Kvyat: "Yeni parçalar bize yardım edecek"

Daniil Kvyat, geçtiğimiz hafta sonu puan barajı içerisinde giderken kerblerde aracına hasar vermiş ve yarışa veda etmişti.

Bu hafta sonu öncesinde konuşan Kvyat, "Frenlerle ilgili birkaç sorunum vardı. Yarışa başlamadan önce sıcak olacağını ve soğutmasına özel önem verilmesi gerektiğini biliyordum. Frenlerin sıcaklığını oldukça erken takip etmeye başladım ve yardımcı oldu."

"Yarış olaylıydı. İlk kısımda kendi tempomda sürdüm, ancak güvenlik aracı ayrıldıktan sonra pek çok şey oldu. Her yeniden başlatmadan sonra geçiş yapmak için fırsatlar vardı, bu yüzden savaşmak zorunda kaldım. Son bölümde yumuşak lastiklere geçerek daha agresif bir strateji seçtik."

"Strateji mükemmel çalıştı ve puan için savaştım, ancak ne yazık ki yaptığım bir atak nedeniyle, kerbe çarptım ve aracın ön kanadına hasar verdim, daha sonra yarışım neredeyse bitti. O anda hayal kırıklığına uğradım, ama bazen oluyor. Aracın hızlı olması önemli. Direksiyon başında kendimi rahat hissediyorum ve her şey umut verici görünüyor, bu yüzden önümüzdeki yarışı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Burada yeni parçalarımız var. Şimdi hazırladığımız yeni parçaların nasıl çalışacağını anlamak önemli olacak. Takım, araca daha iyi hale getirmek için çok çalışıyor ve neler yapılacağına dair net bir anlayışa sahip olduğumuzdan eminim."

"Geçen hafta sonu, saf tempo anlamında sıralama turlarında son bölüme kalmak bizim için zordu. Kendimize son bölüme geçirebilmemiz için birkaç ondalığa ihtiyacımız var. Bunları ne kadar çabuk bulabileceğimizi göreceğiz."

"Cuma günü yeni güncellemeleri kesinlikle test edeceğiz. Zorluk aracı daha iyi hale getirmek. Yeni parçaların doğru yönde atılmış bir adım olduğunu ve sonuçların daha iyi olduğunu görürsek, o zaman yarışta aracımızda kalacaklarını düşünüyorum."

"Bazen yüksek hızlı virajlarda sorunlar yaşadık, ancak bazen yavaş olanlarda da zorluklar oldu. Her yerde gelişmeliyiz. Takım hangi yönde hareket etmemiz gerektiğini iyi biliyor ve bunu mühendislerle yapılan toplantılarda da tartışıyoruz. Bu hafta sonu Spielberg'de kaldığımız için bazı kararları kontrol etme fırsatımız oldu. Araçtan daha fazlasını alabilmemiz harika olacak." dedi.