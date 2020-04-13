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Formula 1 / Son dakika

Kvyat: "Yarışlar ve şampiyonluklar kazanmak istiyorum"

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Kvyat: "Yarışlar ve şampiyonluklar kazanmak istiyorum"
Ekleyen:
, Editör
13 Nis 2020 15:40

Daniil Kvyat, Formula 1'dek temel hedefinin galibiyetler ve şampiyonluklar kazanmak olduğunu söyledi.

Formula Renault 2.0 Alps ve GP3'teki şampiyonluklarının ardından Formula 1'e adım atan Daniil Kvyat, Red Bull'da 1.5 yıl geçirdi ve bu süreçte iki podyum almayı başardı.

Kendisi adına kötü geçen 2017 sezonunun ardından takımdan gönderildi ve ertesi yılı Ferrari'nin simülatör pilotu olarak geçirdi. 2019'da F1'e geri döndü ve Almanya'da Toro Rosso ile podyuma çıktı.

Gelecekte tekrar Red Bull'a dönmek isteyen Kvyat, temel hedefinin galibiyet ve şampiyonluk olduğunu söyledi.

Rus sürücü, "Elbette ulaşamadığım hedeflerim var. Diğer sporcular gibi her zaman daha fazlasını istememiz çok doğal."

"Zaten Formula 1'de birkaç kez podyuma çıktım, ama ilk zaferimi elde etmek istiyorum. Sonrasında da şampiyonluk kazanmayı umuyorum."

"Bunu yapmak için sabırlı olmanız ve çok çalışmanız gerekiyor. Umarım bir gün başarılı olurum. Tabii ki başarıyı beklemek kolay değil, ama sabırlıyım." dedi.

Kvyat, hobilerinin ne olduğu sorusuna, "Boksu gerçekten çok seviyorum. Ju Jitsu ve güreşle de ilgileniyorum. Her boş vaktimde klasik boks yapmaya çalışıyorum. Bu egzersizler, koordinasyon ve reaksiyon gelişimine katkıda bulunuyor. Formula 1 için çok uygun. Klasik gitar çalmayı da seviyorum. Bir yıldır elektro gitar çalmayı öğreniyorum. Hoşuma gidiyor."

"Yaptığım şeyden memnunun. Ne yapmak istediğime çok erken yaşta karar verdim. Çocukken diğer sporları da yaptım; mesela tenis, kayak. Ama karting kadar ilham verici değildi." yanıtını verdi.

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Editör Kemal Şengül

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