Kvyat: "Yarışım bundan daha kötü gidemezdi"

Yarışa daha sert lastiklerle başlayan Daniil Kvyat, güvenlik aracının zamanlaması nedeniyle şanssızdı vedamalı bayrağı dokuzuncu sırada gördü.

Oysa, ilk ondan yarışa başlayan ve farklı bir strateji tercih eden Pierre Gasly, F1'deki ilk zaferini elde etti.

Kvyat, Gasly'i tebrik etse de kendisi için işlerin yolunda gitmediğini belirtti.

"Yarış olaylı geçti. Pierre adına çok mutluyum, kendisini ve takımı tebrik ediyorum. Mükemmel gündü!"

"Kendi yarışıma gelince, başlangıç ve güvenlik aracından sonraki lastik seçimlerimiz göz önüne alındığında dokuzuncu olmak iyiydi. Stratejide ters gidebilecek her şey maalesef ters gitti."

"En azından Pierre için işler farklı çalıştı. Bu şansı kullanması harika, onun adına sevindim. Keşke aynı şansa sahip olsaydım, ama yarışımdan memnunum."

"Kendime karşı dürüstüm ve iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Kvyat, stratejik anlamda her şey kötü gittiği için üzgün.

"Bugün farklı stratejilerimiz vardı. Pierre'in arkasına geldim ve o noktada daha hızlıydım. Yarışım daha yeni başlıyordu. Ama güvenlik aracının zamanlaması benim için inanılmaz derecede talihsizdi."

"Bu, bizim için olabilecek en kötü durum senaryosuydu. Yarıştan önce konuşmuştuk ve tam olarak öyle oldu. Dürüst olmak gerekirse inanılmaz bir şey. Ama evet, bugün benim için dokuzunculuk mükemmel bir sonuç. Çünkü , kesinlikle hiçbir şey yapamazdım. Kendime karşı dürüst olmalıyım, aynaya bakmalı ve 'Bak, bugün senin günün değildi' demeliyim."

"Ama Pierre'in günüydü. O yüzden onu tebrik ederim. İnanılmaz performanstı ve böyle bir fırsat yakalaması harikaydı. Ben de mutluyum ama çok talihsizdim."