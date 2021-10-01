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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Kvyat yarış kariyerine Formula E'de devam edebilir

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Son çıkan haberlere göre eski Formula 1 pilotu Daniil Kvyat, kariyerine Formula E'de devam edebilir.

Kvyat yarış kariyerine Formula E'de devam edebilir

Daniil Kvyat, geçen yılın sonunda AlphaTauri'deki kontratının sona ermesinin ardından takımdan gönderildi ve yerini Yuki Tsunoda aldı.

Rus pilot, 2021 yılını Alpine'in yedek ve simülatör pilotu olarak geçirdi. Yıl içerisinde takımla birkaç lastik testine katıldı fakat hiç yarış yapmadı.

Gelecek yıl için Formula 1'e dönmesi mümkün görünmeyen Kvyat, kendisini formda tutmak istiyor ve 2023 yılında Formula 1'e dönmeyi umarken, gelecek yıl için farklı serilerden gelen teklifleri değerlendirecek gibi görünüyor.

The Race'e göre Formula E takımlarından Dragon Pesnke, 2022 sezonu için Rus pilotla ilgileniyor. Hatta Kvyat'ın menajeri Nicolas Todt tarafından kurulan All-Road Management'ın temsilcileri de, bu kapsamda takım yönetimiyle görüştüler.

Kontrat imzalandığı takdirde bunun Kasım ayında yapılacağı düşünülüyor. Kvyat'ın menajerleri, önce Formula 1'deki mevcut tüm seçenekleri değerlendirmek ve sonrasında Dragon'la anlaşmak istiyorlar.

Kvyat, geçen hafta sonu Sochi'de,  "Gelecek yıl kendime bir yer bulmam gerekiyor. 2022 için Formula 1'de fırsat yok ama 2023'te dönmeye çalışacağım." demişti.

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