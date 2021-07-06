Kvyat, Williams için adaylardan bir tanesi mi?

Rus pilot, Red Bull'un genç sürücü programı tarafından yetiştirilen sürücüler arsında yer alıyor ve 2020 sezonunun ardından koltuksuz kalmış durumda.

Bu yıl Alpine'in yedek pilotluğunu yapan Kvyat, takım simülatöründe bolca vakit geçiriyor ve 2022 için hazırlık çalışmaları yürütüyor.

Ayrıca 2022 lastiklerini de test eden Kvyat, hedefinin gelecek yıl gride dönmek olduğunu gizlememişti.

İngiliz gazeteci Joe Saward, F1 padokunda dolaşan çeşitli söylentileri dile getirdi ve bunlardan biri de Williams'ın diğer koltuğuyla ilgili.

Çoğu isim George Russell'ın gelecek sezon Mercedes'te Valtteri Bottas'ın yerini alacağından emin görünüyor ve Russell'ın Williams'taki yeri için birkaç aday öne çıkmış durumda.

İlk seçenek Bottas'ı Grove merkezli takıma geri döndürmek olabilir fakat Bottas'ın bunu isteyeceğine dair ciddi şüpheler var. Diğer seçene ise Formula E'de Mercedes için yarışan Nyck de Vries gibi görünüyor.

Son seçenek ise Kvyat. Alpine'in en az üç yıl daha Esteban Ocon'la devam etme kararı almasının ardından Kvyat'ın burada devam etmesi için hiçbir neden kalmamış durumda. Williams ile sözleşme imzalamak, Formula 1 kariyerini devam ettirebilmesi adına neredeyse tek seçenek gibi görünüyor.

George Russell, Williams FW43B Fotoğraf: Drew Gibson / Motorsport Images