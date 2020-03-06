Kvyat, Verstappen'in takım arkadaşı olmak istiyor

Daniil Kvyat, 2019 yılında Formula 1'e geri dönmüş ve Toro Rosso'ya 2008'den sonraki ilk podyumunu getirmişti.

Buna karşılık inişli çıkışlı bir yıl geçirdi ve Red Bull'un Pierre Gasly'nin yerine Kvyat'ı geçireceği düşünülürken, çaylak Alex Albon'ı seçtiler.

Kvyat'ın Max Verstappen'e karşı nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor çünkü hem Gasly hem de Albon, ortalama olarak 0.4 ila 0.5 saniye yavaş kaldılar.

Ancak Kvyat da Verstappen'in takım arkadaşı olmanın nasıl bir şey olduğunu merak ediyor.

"Formula 1 kariyerim boyunca çok güçlü takım arkadaşım oldu."

"Carlos Sainz benim Fromula Renault'daki takım arkadaşımdı ve Ricciardo da Red Bull'daki takıma arkadaşım oldu."

"Daniel ile takım arkadaşı olduğum yıl, benim için ilginçti çünkü Daniel bir yıl önce Sebastian Vettel'i yenmişti ama yine de o yıl onu rakamsal açıdan Daniel'i yenmeyi başardım."

"İnsanların kesinlikle bunu hatırladığını düşünüyorum, fakat insanların çoğu zaman arkaya bakmak yerine ileriye baktığı da doğru. Her zaman geçmişten daha iyisini yapmak istersiniz."

"Max'in takım arkadaşı olmak bu açıdan kesinlikle güzel olurdu."

"Şu anda kendisi için her şeyi yapan bir takımla iyi bir konumda yer alıyor. Ayırca zihinsel olarak da çok güçlü. Bu nedenle onun takım arkadaşı olmak ilginç olabilirdi."

"Ama açıkçası AlphaTauri'de mutluyum. Franz Tost'a artık alt ya da genç takım olmadığımız konusunda katılıyorum. Çünkü bu yıl deneyimli bir sürücü kadromuz var."

"Şimdi aracı geliştirme konusunda daha hızlı ilerleyebileceğimizi düşünüyorum."