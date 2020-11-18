Kvyat ve Perez, 2021 yılında F1'e ara verebilir

Sergio Perez, bu yıl katıldığı tüm yarışlardan puanla ayrılmasına ve istikrarlı bir performans göstermesine rağmen sezon sonunda Racing Point'ten ayrılacak.

Meksikalı pilot henüz hiçbir takımla anlaşamadı ve adı Red Bull ile anılıyor. Ayrıca Haas da kendisi için bir seçenek olabilir.

Fakat Red Bull'a yakın kaynaklar, Avusturyalı ekibin Alex Albon'la devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu ve eğer değiştirilecekse de yerini Nico Hulkenberg'in alacağını iddia ediyorlar.

Diğer tarafta Haas'ın da Nikita Mazepin ve Mick Schumacher kadrosunu seçeceği düşünülüyor.

İkinci olduğu Türkiye GP öncesi konuşan Perez, “Sadece beklememiz gerekiyor. Neler olacağını görmeliyiz."

"Açıkçası ne yaptığımı bilmek isterdim ama her şey sürüklenmiş durumda. Neredeyse Aralık ayına geldik."

"Formula 1'deki geleceğim çok geç belli olacak. Bu yüzden yarışlara bir yıl ara vermenin bir seçenek olduğunu düşünüyorum." dedi.

Ayrıca Daniil Kvyat'ın yerini de Yuki Tsunoda'nın alması bekleniyor. Rus pilotun şu anda görüştüğü herhangi bir F1 takımı yok.

Genç sürücü de 2020 sonunda F1'e veda edebileceğini ima ediyor.

Kvyat, "Ne kadar iyi bir iş yaparsam, o kadar çok şansım olur. 2021'de olmasa bile 2022'de olabilir."

“Imola'da benim için her şey yolunda gitmişti. Amacım bunun gibi birkaç yarış daha çıkarmak ve sonra her şey yoluna girecek."

"Benim kontrolümde olan şeyler var mesela araç sürmek gibi. Ama gerçekten etkileyemeyeceğim bazı şeyler de var." dedi.