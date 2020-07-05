Kvyat ve Gasly yarıştan umutlu

AlphaTauri, sıralama turlarında beklentilerin altında kaldı ve Pierre Gasly 1:04.035'le 12. olurken, Daniil Kvyat 1:04.431'le 13. oldu.

İkili her ne kadar son bölüme kalamamış olsalar da, lastik aşınması nedeniyle son derece zor olacak yarışa istedikleri lastiklerle başlayacaklar.

Gasly, performansından memnun olduğunu söyledi ve yarış için iyimser konuştu.

“Bugün elde ettiğim sonuçtan memnunum. Cuma günkü antrenman seanslarından sonra, bugün bizim için kolay bir sıralama turları olmayacağını biliyorduk, ancak gece boyunca aracı geliştirmeyi başardık. Sanırım ikinci bölümde her iki araçtan da memnun olabiliriz. Şu anda bulunduğumuz yer burası, ancak lastik seçiminde serbestiz ve yarış sırasında çok şey olabilir, umarım bu serbestlik bize yarın puan savaşı vermek için iyi bir fırsat verir."

"Hedef her zaman aynı ve burada, Red Bull’un ev yarışında iyi bir sonuç almak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Kvyat ise istikrarlı turlar atamadığını söyledi.

"Yarış için ne olacağını bilmek zor. Sıralama turları iyiydi, ancak dürüst olmak gerekirse, turlarım çok istikrarlı değildi ve masanın üzerinde birkaç ondalık vardı çünkü birkaç hata yaptım."

"Ancak, aracın davranışlarından memnun olmadığımız Cuma antrenmanlarına kıyasla iyi bir hız yakaladık. Bence sıralama turlarında araçtan hemen hemen her şeyi aldık. Elbette birkaç ondalık daha olabilir, ancak geçmişe bakarsak bu pist bizim için her zaman zor bir pistti."

"Geçen yıla kıyasla burada daha iyi durumdayız. Bazı puanlar için savaşabileceğimiz ve güçlü bir yarış çıkarabileceğimiz iyi pozisyonlardan başlıyoruz."