Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
02 Tem
-
05 Tem
Yarış:
01 Saat
:
17 Dakika
:
23 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
FP1:
4 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
11 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
25 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
32 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
53 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
60 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
81 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
110 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
117 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
131 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
144 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Kvyat ve Gasly yarıştan umutlu

paylaşım
yorumlar
Kvyat ve Gasly yarıştan umutlu
Ekleyen:
, Editör
5 Tem 2020 10:37

AlphaTauri sürücüleri Daniil Kvyat ile Pierre Gasly, her ne kadar sıralama turlarında son bölüme kalamasalar da yarış hakkında olumlu konuştular.

AlphaTauri, sıralama turlarında beklentilerin altında kaldı ve Pierre Gasly 1:04.035'le 12. olurken, Daniil Kvyat 1:04.431'le 13. oldu.

İkili her ne kadar son bölüme kalamamış olsalar da, lastik aşınması nedeniyle son derece zor olacak yarışa istedikleri lastiklerle başlayacaklar.

Gasly, performansından memnun olduğunu söyledi ve yarış için iyimser konuştu.

“Bugün elde ettiğim sonuçtan memnunum. Cuma günkü antrenman seanslarından sonra, bugün bizim için kolay bir sıralama turları olmayacağını biliyorduk, ancak gece boyunca aracı geliştirmeyi başardık. Sanırım ikinci bölümde her iki araçtan da memnun olabiliriz. Şu anda bulunduğumuz yer burası, ancak lastik seçiminde serbestiz ve yarış sırasında çok şey olabilir, umarım bu serbestlik bize yarın puan savaşı vermek için iyi bir fırsat verir."

"Hedef her zaman aynı ve burada, Red Bull’un ev yarışında iyi bir sonuç almak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Kvyat ise istikrarlı turlar atamadığını söyledi.

"Yarış için ne olacağını bilmek zor. Sıralama turları iyiydi, ancak dürüst olmak gerekirse, turlarım çok istikrarlı değildi ve masanın üzerinde birkaç ondalık vardı çünkü birkaç hata yaptım."

"Ancak, aracın davranışlarından memnun olmadığımız Cuma antrenmanlarına kıyasla iyi bir hız yakaladık. Bence sıralama turlarında araçtan hemen hemen her şeyi aldık. Elbette birkaç ondalık daha olabilir, ancak geçmişe bakarsak bu pist bizim için her zaman zor bir pistti."

"Geçen yıla kıyasla burada daha iyi durumdayız. Bazı puanlar için savaşabileceğimiz ve güçlü bir yarış çıkarabileceğimiz iyi pozisyonlardan başlıyoruz."

 
Sonraki haber
Ocon, Renault ile ilk sıralama turlarından memnun değil

Önceki haber

Ocon, Renault ile ilk sıralama turlarından memnun değil

Sonraki haber

Ferrari, yeni güncellemeleri Red Bull Ring'deki ikinci yarışa yetiştirebilir!

Ferrari, yeni güncellemeleri Red Bull Ring'deki ikinci yarışa yetiştirebilir!

trending Bugün

Ferrari, yeni güncellemeleri Red Bull Ring'deki ikinci yarışa yetiştirebilir!
Formula 1 / Formula 1
21dk

Ferrari, yeni güncellemeleri Red Bull Ring'deki ikinci yarışa yetiştirebilir!

Ferrari'nin geriye düşüşü, motor tartışmasını yeniden alevlendirdi!
Formula 1 / Formula 1
3s

Ferrari'nin geriye düşüşü, motor tartışmasını yeniden alevlendirdi!

Avusturya GP: Pole pozisyonu tur rekoruyla Bottas'ın, Mercedes 1-2!
Formula 1 / Formula 1

Avusturya GP: Pole pozisyonu tur rekoruyla Bottas'ın, Mercedes 1-2!

3-5 Temmuz Yarış Programı
GENEL / GENEL

3-5 Temmuz Yarış Programı

Analiz: Red Bull'un başarısız Mercedes protestosundan neler öğrendik?
Formula 1 / Formula 1

Analiz: Red Bull'un başarısız Mercedes protestosundan neler öğrendik?

2020 Avusturya GP öncesi: Yarış gridi
Formula 1 / Formula 1
2s

2020 Avusturya GP öncesi: Yarış gridi

Ricciardo, ırkçılığa karşı diz çökmek istemeyen pilotlar için açıklık getirdi
Formula 1 / Formula 1
2s

Ricciardo, ırkçılığa karşı diz çökmek istemeyen pilotlar için açıklık getirdi

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1 / Formula 1

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?

Son Haberler

Red Bull, Hamilton'ın sarı bayrak ihlali nedeniyle ceza almamasını protesto etti!
Formula 1 / Formula 1
4dk

Red Bull, Hamilton'ın sarı bayrak ihlali nedeniyle ceza almamasını protesto etti!

Ferrari, yeni güncellemeleri Red Bull Ring'deki ikinci yarışa yetiştirebilir!
Formula 1 / Formula 1
21dk

Ferrari, yeni güncellemeleri Red Bull Ring'deki ikinci yarışa yetiştirebilir!

Kvyat ve Gasly yarıştan umutlu
Formula 1 / Formula 1
1s

Kvyat ve Gasly yarıştan umutlu

Ocon, Renault ile ilk sıralama turlarından memnun değil
Formula 1 / Formula 1
1s

Ocon, Renault ile ilk sıralama turlarından memnun değil

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari, yeni güncellemeleri Red Bull Ring'deki ikinci yarışa yetiştirebilir!

21dk
2
Formula 1

Ferrari'nin geriye düşüşü, motor tartışmasını yeniden alevlendirdi!

3s
3
Formula 1

Avusturya GP: Pole pozisyonu tur rekoruyla Bottas'ın, Mercedes 1-2!

4
Formula 1

Ricciardo, ırkçılığa karşı diz çökmek istemeyen pilotlar için açıklık getirdi

2s
5
GENEL

3-5 Temmuz Yarış Programı

Son Videolar

F1 AVUSTURYA GP HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER | Grand Prix tarihçesi ve istatistikler 05:49
Formula 1

F1 AVUSTURYA GP HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER | Grand Prix tarihçesi ve istatistikler

Grand Prix Greats – F1 sezon başlangıçları 03:46
Formula 1

Grand Prix Greats – F1 sezon başlangıçları

F1 2020 sezon ön incelemesi 21:37
Formula 1

F1 2020 sezon ön incelemesi

Grand Prix Greats – Renault'nun F1'i değiştirdiği dönem 03:18
Formula 1

Grand Prix Greats – Renault'nun F1'i değiştirdiği dönem

Grand Prix Greats – Kaotik 2005 Amerika GP 03:41
Formula 1

Grand Prix Greats – Kaotik 2005 Amerika GP

Son Haberler

Red Bull, Hamilton'ın sarı bayrak ihlali nedeniyle ceza almamasını protesto etti!
F1

Red Bull, Hamilton'ın sarı bayrak ihlali nedeniyle ceza almamasını protesto etti!

Ferrari, yeni güncellemeleri Red Bull Ring'deki ikinci yarışa yetiştirebilir!
F1

Ferrari, yeni güncellemeleri Red Bull Ring'deki ikinci yarışa yetiştirebilir!

Kvyat ve Gasly yarıştan umutlu
F1

Kvyat ve Gasly yarıştan umutlu

Ocon, Renault ile ilk sıralama turlarından memnun değil
F1

Ocon, Renault ile ilk sıralama turlarından memnun değil

Williams, sıralama turlarında ikinci bölüme kalacak hıza sahip olduğu için mutlu
F1

Williams, sıralama turlarında ikinci bölüme kalacak hıza sahip olduğu için mutlu

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.