Kvyat: “Toro Rosso, iyi performansını devam ettirmeli”

Red Bull’un kardeş takımı Toro Rosso, aldığı iki podyumla beraber takım tarihinin en iyi sonucunu elde ederek 2019’da takımlar şampiyonasını 6. sırada tamamlamıştı.

Bu podyumlardan birini Almanya’da 3. olarak elde eden Kvyat, hem motordan hem de şasiden memnun olduğunu ancak takımın hâlâ gelişebileceğini belirtti.

Kvyat, “Honda bu sene büyük bir adım attı ve gelecek sene de büyük bir adım atarlarsa bu harika olur.”

“Bu noktada çok endişeli değilim. Yapılan ilerleme iyiydi. Şasi benzerdi. Çalışmaya ve paketimizi geliştirmeye devam etmeliyiz.”

“2020’de büyük bir değişiklik olmayacak gibi gözüküyor, bu yüzden de aracı geliştirmek için en iyi performansımızı göstermeliyiz.”

“Umarım bunu yapabiliriz. Kesin beklentiler belirleyemeyiz.”

“Muhtemelen yine orta grupta olacağız. Yine çok yakın olacak, ancak mümkün olduğunca yukarıda kalabilmek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız.” şeklinde konuştu.