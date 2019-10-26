Kvyat: "Toro Rosso hızlı görünüyor"

Daniil Kvyat, cuma günkü antrenman turlarını altıncı sırada tamamladı ve Toro Rosso adına umut verici bir başlangıç yaptı.

Toro Rosso her iki seansta da iki araçla birden ilk onda yer alırken, Kvyat'a göre Toro Rosso son derece hızlı görünüyor.

"Planladığımız tüm programı tamamladık. Cuma bizim için verimliydi. Cumartesi ve Pazar için mümkün olduğunca çok hazırlanmaya çalıştık. Genel olarak iyi bir hızımız var. Yine de araçtan daha fazlasını almaya çalışmamız gerekiyor."

"Şimdi hafta sonuyla ilgili herhangi bir beklentimiz yok. Altıncı olduk fakat normal bir cuma günü geçirdik."

"Buradaki rakım ve hava farklılığı yüzünden, daha fazla yere basma gücü olsa bile normalden daha fazla kayıyorsunuz. Bu şartlar da lastiklerin çalışmasını zorlaştırıyor."

"Cuma günü sabit bir program üzerinde çalıştık. Neyse ki lastiklerde diğerlerinden daha fazla sorun yaşamadık, bu konuda özel bir sorunumuz yok. Ancak yine de ayarların bu pistte lastiklerden en iyi şekilde faydalanmak için yapılması gerekiyor."

Hem cumartesi hem de pazar günü yağmur ihtimali bulunurken, bunun kendileri için ne anlama geldiği sorusuna, "Tahminlere bakmadım, bu yüzden bizi neyin beklediğini bilmiyorum. Yağmur yağarsa buna hazır olacağız."

"Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Yağmurda sadece cesaret yetmez. Aynı zamanda doğru kararlar da almak gerekiyor. Yağmurun fayda getirip getirmeyeceğini göreceğiz."

"Yarışa mümkün olduğunca yukarıda başlamaya çalışmalıyız. Burada başlangıç pozisyonu çok önemli, o yüzden takımın sıralama turları için nasıl bir şey planladığını göreceğiz." yanıtını verdi.