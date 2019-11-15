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Formula 1 / Son dakika

Kvyat: "Takımda kalacağımı biliyordum"

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Kvyat: "Takımda kalacağımı biliyordum"
Ekleyen:
, Editör
15 Kas 2019 13:16

Toro Rosso pilotu Daniil Kvyat, her ne kadar resmi açıklama yeni yapılmış olsa da gelecek sene takımda kalacağını önceden bildiğini söyledi.

Toro Rosso pilotu Daniil Kvyat'ın gelecek yıl da Toro Rosso'da yarışmaya devam edeceği açıklanırken, takım arkadaşı bu yılın ikinci yarısında olduğu gibi yine Pierre Gasly olacak.

Kvyat, 2020'da takımda kalacağını önceden bildiğini ama resmi onayın gelmesinin mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

"Formula 1'de kalacağımı uzun zamandır biliyordum, ancak son onayı, resmi açıklamadan iki gün önce aldım. Haberler benim için büyük bir sürpriz değildi, ama gelecekte sizi neyin beklediğini bilmek her zaman harikadır, bu yüzden bu fırsat için Red Bull'a minnettarım."

"Devam edeceğimi biliyordum çünkü birlikte çalışmaya devam edebilmemiz için sözleşmedeki opsiyonu kullandılar."

"Pierre'in de kalması takım için çok iyi. Kış testlerinde hemen yeni araç hakkında geri bildirim verebilir ve kıyaslayabiliriz. Pierre'le aynı araçtan aynı duyguları ve geri bildirimleri almam iyi. İkimiz de pistleri biliyoruz. Bu yüzden Avustralya'da, ilk seanstan itibaren, daha fazlasını elde etmek için birbirimizi zorlayabileceğiz. Bence Pierre iyi bir pilot. Takım arkadaşınızın hızlı olması her zaman harikadır."

Gelecek yıl hakkında ne beklediği sorusuna, "Honda bu yıl ileriye doğru büyük bir adım attı ve 2020 yılında ilerleme daha da büyük olacak. Bu açıdan endişem yok. Şasi tarafında biz de ilerlemeye devam etmeye çalışacağız. 2020 yılında kurallarda ciddi değişiklikler olmayacak ve aracı geliştirmeye devam etmemiz, tüm alanlarda daha fazlasını eklememiz gerekiyor. Umarım bunu yapabiliriz."

"Belirli hedefler koymadık. Büyük olasılıkla orta grupta savaşacağız. Sonuçların yine çok yakın olacağına inanıyorum, ancak daha iyisini elde etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." yanıtını verdi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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