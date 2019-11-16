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Formula 1 / Brezilya GP / Son dakika

Kvyat: "Araç aniden kapandı"

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Kvyat: "Araç aniden kapandı"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
16 Kas 2019 09:17

Daniil Kvyat, ikinci antrenman seansında aracın aniden kapandığını ve bu yüzden spin attığını söyledi.

Kvyat ve takım arkadaşı Pierre Gasly ikinci seansta motor sorunu yaşadılar ve Gasly dumanlar çıkaran aracını kenara çekerken, Kvyat da sorunlu aracıyla pist dışına taştı ve ardından aracın arka tarafı alev aldı.

Toro Rosso ve Honda henüz sorunların kaynağını bulamadılar. Ancak Kvyat'ın güç ünitesinin tamamen kapandığını doğruladı.

Toro Rosso ve Honda şimdi hem motor sorunlarını araştırıyor hem de Gasly'in motorunu inceliyor. Bu durum iki sürücüyü de etkilemiyor çünkü ikisi de yarışta mücadele edecekleri motorları kullanmıyorlardı.

Kvyat, "Araçta bir şeyler kırıldı, tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Araç kontrolümden çıktı ve durdu. Hepsi bu. Büyük bir soruna yol açacağını düşünmüyorum."

"Arkada bir şeyler kilitlendi ve bu yüzden aracın kontrolünü kaybettim. Her şey aniden kapandı." dedi.

Toro Rosso'dan Jonathan Eddolls sorunlar yüzünden cuma gecesi çok fazla yapılacak iş olduğunu kabul etti.

Eddolls, "Maalesef güç ünitesi tarafında Pierre'in uzun sürüşünü etkileyen bir sorun yaşadık. Sonrasında seansın sonuna doğru Daniil'in aracı tamamen kapandı ve bu da onun spin atmasına neden oldu."

"Verileri ve bağlantıları kaybettik. Bu yüzden nedenini araştırmak zorundayız. Yarın öncesinde yapmamız gereken işler var." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Brezilya GP
Pilotlar Daniil Kvyat Şimdi al
Takımlar Toro Rosso Şimdi al
Editör Scott Mitchell

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